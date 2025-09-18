Conocí personalmente a Sandra Barneda durante los primeros años de la década del 2000 en COM Ràdio, una emisora radiofónica perteneciente a la Diputació de Barcelona, por desgracia ya desaparecida. Realmente conocer, lo que se dice conocer, es un decir; en aquella primera etapa apenas cruzamos un par de saludos en los largos pasillos de la emisora diputacional.

La casualidad, quien sabe si la causalidad, hizo que posteriormente coincidiéramos en 8tv, en 2007, donde presentamos un informativo humorístico a tres llamado 'Envasat al buit', a cargo de la propia Sandra, Natza Farré y un servidor: una experiencia fantástica en la que hablamos bastante, nos reímos más, y aprendimos mucho... pero que por desgracia duró poco. Las teles menores también son prisioneras de las audiencias y pierden a menudo los nervios. No pasa nada: lo mejor fue la experiencia de reunir un equipazo y sumar una línea más al currículum.

Desde entonces a Sandra no le faltaron propuestas que le llegaron desde todos los operadores y plataformas de Catalunya y España. Tomó unas 'Vacances pagades' en TV3, presentó el 'Diario de la noche' en Telemadrid, se subió a 'El bus' de Antena 3, o a 'La noria' o 'El programa del verano' de Telecinco. Paulatinamente ha encontrado la horma de su zapato presentando con indiscutible solvencia los realities de Telecinco como los 'Debates de Gran Hermano' o 'Supervivientes All Stars'.

No le debe resultar nada fácil, porque no lo es, presentar durante muchos minutos a los participantes de estos realities, pese a que ella lo maneja con aparente naturalidad: Sandra saluda, sonríe a uno, empatiza con otro que se encuentra en horas bajas o no le tiembla el pulso ni la voz para advertir a quien no cumple con las reglas del juego. Lo mejor, que al final se trata de lo que va este negocio, son las cifras de las audiencias que reúne.

Además conjuga otra doble faceta que se transparenta enseguida de las que se tienen o no se tienen: tiene un idilio eterno con la cámara y tengo la percepción que cae bien a mucha gente. Se me acaban los caracteres y todavía no me he referido que desde 2013 inició una más que exitosa carrera literaria con su primera novela 'Reír al viento'?

Desde sus redes sociales comenta su inminente 50 aniversario: comprobará en breve que a esos 50 a los que no quiere llegar, una vez allí no querrá salir porque es la mejor década.