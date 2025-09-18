Los creadores de 'La Casa de Papel' montan 'El refugio atómico' en Netflix, un 'triller' apocalíptico "con mala leche"

En plena pandemia, Álex Pina y Esther Martínez Lobato, los creadores de la exitosa 'La Casa de Papel', leyeron una noticia sobre la existencia de un edificio de 13 plantas subterráneas para multimillonarios, con piscina, cine y gimnasio. Este peculiar espacio les dio la idea para crear su nuevo proyecto, 'El refugio atómico', la gran apuesta española para este otoño de Netflix, que llega a la plataforma este viernes 19 de septiembre. "Era un espacio fantástico para hacer una serie con mala leche, de ricos, en un mundo tan polarizado y con un detonante apocalíptico que nos daba pie a hablar de muchas cosas", comentan.

En algunos de sus títulos anteriores, la pareja de 'showrunners' ya había explotado las tensiones que se desatan en espacios claustrofóbicos, como 'El barco', 'Vis a vis' y, cómo no, 'La Casa de Papel'. Pero en 'El refugio atómico' van un paso más, ya que aquí la trama se desarrolla en un búnker de lujo en el que se refugian un puñado de multimillonarios cuando se produce un conflicto a gran escala. El apocalipsis, sin embargo, estalla precisamente entre esas cuatro paredes.

"Nunca habíamos extremado los personajes de la manera que lo hacemos aquí, porque nuestras cobayas en esta ocasión son los más poderosos del planeta. Esas personas con vidas admirables y que todos querríamos tener quedan despojadas de sus privilegios dentro del búnker. Ahí ya no tienen su dinero ni sus trabajos donde escudarse, así que empiezan a salir todas las mentiras, las caretas, las falsedades sobre las que han construido sus vidas", adelanta Martínez Lobato sobre esta serie con sorprendentes giros de guion. "Es una fauna muy rica para hacer ficción", añade Pina.

Dos familias y un drama

"Son personajes que desconectan de lo que está ocurriendo fuera, demostrando así su falta de conexión con la realidad y con el resto de sus congéneres", reflexiona Carlos Santos, que da vida a uno de los habitantes del búnker, que lucen monos de color azul turquesa, en contraposición a los de tono naranja que llevan los encargados del refugio. "En el búnker demuestran su absoluta frivolidad: en cuanto a relaciones, a cuanto a sus impulsos... Allí hay señores que todavía están pensando en su dinero", detalla el actor, a la que acompañan compañeros como Natalia Verbeke, Joaquín Furriel, Montse Guallar, Pau Simón, Alicia Falcó, Agustina Bisio y Álex Villazán.

Pau Simon y Joaquí­n Furriel, en 'El refugio atómico' / Carla Oset / NETFLIX

Por si fuera poco, allí coinciden dos familias que estuvieron muy unidas, pero a las que un gran drama ha llegado a distanciar. Y al frente del refugio está una mujer "con una gran megalomanía", Minerva, como la define Miren Ibarguren, la actriz que la interpreta. "Lo bueno que tienen Álex y Esther, los creadores de esta serie, es que no tienen miedo a matar personajes. Eso puede ser malo para un actor, pero hace que en la trama pasen un montón de cosas", apunta.

Pegada a la actualidad

Aunque la premisa de la serie es ficción, el estallido de un gran conflicto mundial, la situación actual hace que el espectador no la vea tan despegada de la realidad. "De hecho, cuando escribíamos la serie lo pasamos un poco mal porque no sabíamos si no explotaría antes de que se estrenara alguna de esas bombas de relojería de la tensión geopolítica que se mencionan. Tuvimos que cambiar algunas frases y no sabíamos si estábamos haciendo una serie histórica o no", confiesa Martínez Lobato.

La tensión geopolítica no es lo único que les ha condicionado. "Ahora mismo la realidad está tan pegada a lo que parece ciencia ficción con la inteligencia artificial que el espectador no sabe si es realidad o ficción y eso también ha hecho que cambiáramos varias líneas del guion", señala Pina.

Carlos Santos y Natalia Verbeke, en 'El refugio atómico' / Tamara Arranz /NETFLIX

Los 'showrunners de 'El refugio atómico' aseguran que no ven el éxito conseguido por 'La Casa de Papel' como una alargada sombra que les pone el listón demasiado alto. "Nuestra presión está en entretener con géneros muy diferentes. Porque esta ficción tiene un tono muy complicado, es como una 'matrioshka' donde vas pasando de un género catastrófico a un 'drama teen', a un culebrón negro de la alta sociedad, a un 'thriller'...", enumera Pina.

Ocho episodios

"En lugar de sentir esta presión, cuando afrontamos un trabajo nuevo es como el que reza antes de comer: damos gracias a 'La Casa de Papel' por haber inspirado la confianza suficiente y la capacidad de soñar de la manera tan loca como lo hemos hecho aquí montando algo tan grande como este búnker", subraya Martínez Lobato.

Una imagen de la serie de Netflix "El refugio atómico" / Netflix

Un búnker que podría continuar abierto después del estreno de los ocho episodios que componen esta primera temporada. "Los personajes podrían hacer muchas cosas más", incide Pina. "Aunque todavía tenemos muy poco pensada la segunda temporada. Todo depende del público", concluye.