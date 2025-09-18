Betevé celebra sus 30 años de historia con una entrega de premios en el Liceu

Betevé ha celebrado este jueves su 30 aniversario con una gala en el Gran Teatre del Liceu presentada por los periodista Sandra Mestres y Sergi Cebrián. Al evento han asistido autoridades políticas, personalidades, vecinos de la ciudad y rostros que han marcado la historia del medio de comunicación público de Barcelona.

Entre los presentes se encontraba el alcalde de Bracelona, Jaume Collboni, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, el director del suplemento 'Abril' de Prensa Ibérica y miembro del Comité Editorial de EL PERIÓDICO, Álex Sàlmon, el cineasta y exdirector de Betevé Manel Huerga, el periodista de TV3 Carles Prats y la cocinera Ada Parellada, entre muchos otros.

La directora de la televisión barcelonesa, Georgina Ferri, ha dedicado su discurso a los profesionales de Betevé por "garantizar que los barceloneses y las barcelonesas tengan acceso a una información veraz y útil". También ha anunciado la renovación de las parrillas televisivas y radiofónicas: "Queremos hacer de Betevé el medio público de referencia en la gran Barcelona".

Entrega de premios

Uno de los momentos clave de la celebración ha sido la entrega de los primeros Premis betevé, unos galardones que quieren reivindicar iniciativas, personalidades y proyectos de la ciudad que destacan en ámbitos como la educación, la gastronomía, la cultura, el deporte y el medio ambiente.

La actriz Clara Segura ha recibido el premio Telefónica - betevé de Cultura y Ocio, la futbolista del FC Barcelona, Clàudia Pina, ha conseguido el premio Generalitat de Catalunya - betevé de Deporte, los equipos femeninos del CF Tramontana de la Mina han ganado el premio Ajuntament de Barcelona - betevé de Educación y Crianza, el restaurante El Merendero de la Mari se ha hecho con el premio Ametller Origen - betevé de Gastronomía y el Observatori Fabra ha recibido el premio Naturgy - betevé de Sostenibilidad y Medio Ambiente.