'El verano en que me enamoré' tendrá una película tras el éxito mundial de la serie

Prime Video ha anunciado este miércoles que la exitosa serie mundial 'El verano en que me enamoré' pondrá fin a su historia con una película escrita y dirigida por Jenny Han. La plataforma de 'streaming' ha desvelado la noticia esta noche durante la alfombra roja del final de temporada de la serie en París, Francia. De hecho, este miércoles se estrenaba el episodio final de la ficción.

“El verano en que me enamoré ha conectado con el público en todas partes, creando momentos de alegría, nostalgia y conexión que la han convertido en una sensación global”, señalaron Courtenay Valenti, Head of Film, Streaming and Theatrical en Amazon MGM Studios, y Vernon Sanders, Global Head of Television, en Prime Video y Amazon MGM Studios. “Estamos orgullosos del extraordinario éxito de la serie y no podríamos estar más emocionados de volver a colaborar con Jenny Han para ofrecer a los fans un capítulo final inolvidable”.

“Aún queda un gran hito en el viaje de Belly, y pensé que solo una película podría darle la relevancia que merece. Estoy muy agradecida a Prime Video por seguir apoyando mi visión de esta historia y por hacer posible que comparta este capítulo final con los fans”, declaró Han.

'El verano en que me enamoré' se ha convertido en un fenómeno mundial desde su estreno. La tercera temporada atrajo a 25 millones de espectadores en todo el mundo durante sus primeros siete días. La primera temporada se estrenó en el verano de 2022, convirtiéndose en el título número uno en Prime Video durante su fin de semana de lanzamiento. La segunda temporada, estrenada en 2023, duplicó con creces la audiencia de su predecesora en tan solo tres días.

Basada en la exitosa trilogía de libros superventas de Jenny Han, 'El verano en que me enamoré' es un drama juvenil que gira en torno a un triángulo amoroso entre una chica y dos hermanos.