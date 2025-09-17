El ascensor y el tiempo

Hace años pude ver una magnífica obra de teatro titulada 'Temps', interpretada genialmente por Quim Masferrer y dirigida por Ramón Fontseré. Al protagonista le quedaban 90 minutos de vida y durante ese tramo proclamaba reflexiones sobre el tiempo vivido. Todo rápido, porque cada segundo que pasaba le quedaba menos vida.

El tiempo es sin duda nuestro mayor tesoro, aunque mezclado con el estrés suele finalizar en un peligroso explosivo. Y sé de qué hablo. Por ello reflexiono si le damos la importancia conveniente a nuestro tiempo, si de verdad sabemos aprovecharlo o nos pasamos al día demasiados minutos malgastándolo. Y a la vez repregunto: ¿A qué llamamos malgastar y por qué ha de ser perjudicial?

Existen acciones, sin embargo, que en nuestra diaria gestión del tiempo me llaman la atención. Pongo un ejemplo: entramos a una escalera y tenemos la opción de tomar dos ascensores. Usted, por ejemplo: ¿cuántos botones toca: uno, o los dos? Si toca uno debo pensar que usted es una persona solidaria, que deja el otro para que lo utilice otra persona. Si por el contrario usted llama a los dos ascensores debo pensar que usted considera su tiempo de forma muy valiosa, y que le importa un huevo que otra persona necesite el otro. O que usted va muy estresado: ¿qué ganará usted si coge el que llegue el primero: siete segundos?

Otro ejemplo. Cuando usted está en su automóvil detenido en un semáforo. Éste se pone verde y antes de que pase un segundo ya está tocando el claxon al coche de delante. Eso es de un estrés catedralicio, pues usted considera que en ese segundo es vital para su vida indicándole al vehículo de delante que su tiempo es mucho más valioso. ¿Y?

Hay quien se queja del estrés, especialmente en las grandes ciudades, utilizando frases que en un discurso quedan muy bien del tipo: “no me da la vida”. Bien, es que yo creo que la vida sí que da. Y da mucho.

El tiempo lo tenemos para muchas cosas, pero es mejor tenerlo que no tenerlo, aunque sea para malgastarlo. Se puede considerar como malgastar una parte del fin de semana pasar una tarde de sábado estirado en el sofá. Pero no tiene porqué ser así. Ese gran ordenador que todos tenemos gratis y se llama cerebro necesita su tiempo para períodos de reposo.

Usted, por ejemplo, ha utilizado 90 segundos de su vida para leer este artículo. Y yo que se lo agradezco.