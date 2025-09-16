10 años de 'Merlí': Francesc Orella y Elisabet Casanovas recuerdan al profesor que hizo ‘trempar’ con la filosofía

"Me llamo Merlí... y quiero que la filosofía os haga 'trempar' (empalmar)". Esta llamativa frase fue la carta de presentación del profesor más controvertido de la televisión catalana, Merlí, al que durante tres temporadas interpretó Francesc Orella. La serie, que emitió originalmente TV3 pero que también se pudo ver luego en castellano en La Sexta y tuvo una gran repercusión en Latinoamérica, acaba de cumplir 10 años de su estreno, una efeméride que la televisión catalana ha celebrado con un reencuentro en un aula de instituto: el del su protagonista y una de sus alumnas 'peripatéticas', Tània, a la que dio vida Elisabet Casanovas.

"Esta serie consiguió que la filosofía estuviera en una dimensión popular, extrapolarla a un lugar cotidiano de los problemas del día a día de la gente", resalta Casanovas en su charla con Orella, donde no falta un repaso a las frases más punzantes del deslenguado profesor. "Y analizar cuestiones que no hablaban los adolescentes con sus padres", añade el actor, que cree que hoy en día la serie no se grabaría de la misma manera: «Creo que no se harían escenas así de picantes. ¿Ahora sería políticamente correcto para la cadena pública hacer este tipo de escenas?", se pregunta, después de visualizar algunas imágenes subidas de tono.

Casanovas también destaca el empoderamiento de los personajes femeninos de 'Merlí': "Creo que conseguimos que los personajes tuvieran cierta complejidad y eso no es tan fácil de encontrar en una serie de televisión".

David Solans, el 'hijo' de Merlí

Al reencuentro se ha sumado, aunque de forma virtual, David Solans, que dio vida a Bruno, el hijo y alumno de Merlí. "Hay que luchar por el amor entre los hombres, en todas sus formas, y la capacidad de expresar el amor que tenemos dentro", ha reivindicado el actor, cuyo personaje salió del armario en la primera temporada.

Creada por Héctor Lozano y con una trama con ciertas reminiscencias a la película 'El club de los poetas muertos' y a la novela 'El mundo de Sofía', el distintivo de la serie era que cada uno de sus episodios hablaba de un filósofo, desde Platón, Sócrates y Aristóteles a Hume, Nietzsche y Epicuro. "Es una forma de acercar la filosofía al día a día. Lo que Merlí explica a los chicos en clase tiene relación con lo que pasa en el capítulo", explicaba en su presentación Lozano.

'Sapere Aude', la secuela

El éxito de la ficción, que lanzó la carrera de jóvenes actores como la propia Casanovas o Laia Manzanares, propició que tuviera continuación con un 'spin-off' protagonizado por uno de los alumnos más brillantes del controvertido profesor, Pol Rubio (Carlos Cuevas): 'Merlí. Sapere Aude'.

Esta secuela, que ofreció Movistar Plus+, contó con dos temporadas y se centró en la trayectoria universitaria de Pol, que acabaría siguiendo los pasos del profesor que cambió su vida.