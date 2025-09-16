Noemí Galera apoya el veto a Israel en Eurovisión: "Hay cosas que no deberían tolerarse"

La noticia de que España no participará este año en Eurovisión si Israel acude al festival, una decisión aprobada esta martes por la mañana en el Consejo de Administración de RTVE, está provocando muchas reacciones. Aunque antes de que la cadena pública ratificara su posición ya empezaron a registrarse muchas opiniones al respecto, sobre todo después de lo que había pasado también en la última etapa de La Vuelta Ciclista a España.

Una de ellas, las de Noemí Galera, la directora de la Academia de 'Operación Triunfo' ('OT'). La también directora de 'casting' del 'talent show', que acaba de comenzar nueva temporada en Amazon Prime Video, fue muy contundente este lunes durante una entrevista en el programa 'Aquí Catalunya' de SER Catalunya.

"Estoy muy de acuerdo con este boicot"

"Estoy muy de acuerdo con este boicot, hay cosas que no deberían tolerarse. Si Rusia por ejemplo no puede participar, ¿por qué sí Israel? Como Noemí Galera estoy de acuerdo con que no se participe si está Israel", comentó Galera.

El festival de Eurovisión se celebrará el próximo mes de mayo en la capital austriaca, Viena. Pero varios países han comenzado a confirmar que, en caso de que no haya un veto contra Israel por la masacre en Gaza, no acudirán a la cita musical.

Antes de España y RTVE, las televisiones de Países Bajos, Irlanda, Eslovenia y Islandia se habían pronunciado en los mismos términos.