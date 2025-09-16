Reacciones
Blanca Paloma, Jordi Cruz y Malbert celebran la decisión de TVE de no participar en Eurovisión si está Israel
"Ojalá otras televisiones públicas tengan el valor de hacer lo mismo", ha escrito el presentador
Las reacciones en torno a la decision de RTVE de retirarse de Eurovisión 2026 si participa Israel, tomada este martes por la mañana por el Consejo de Administración de la cadena pública, continúan. La cantante Blanca Paloma, el presentador Jordi Cruz y el 'youtuber' Malbert son algunos de los que primeros que se han pronunciado.
La eurovisiva artista, que representó a España en el famoso festival en el año 2023, ha añadido en sus 'stories' de Instagram la declaración del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, celebrando la decisión de RTVE, así como varias noticias con titulares de la ONU calificando de "genocidio" lo que está haciendo Israel en Gaza.
"El valor de hacer lo mismo"
También ha reaccionado a favor de que España no participe en Eurovisión si está Israel el presentador Jordi Cruz ('Art Attack', 'Top Gamers Academy').
"Que España, miembro del Big 5, decida no participar en #Eurovision es un paso importante y decisivo para que la EBU reciba el mensaje y tome decisiones al respecto. Ojalá otras televisiones públicas tengan el valor de hacer lo mismo", ha escrito en su perfil de X (antes Twitter).
Otro personaje que se ha mostrado a favor de la medida tomada por RTVE es el 'youtuber' Malbert. "Esta es la cadena pública que queremos y la que nos representa. Rotundidad y rechazo ante el blanqueamiento de países genocidas en eventos como #Eurovision. Bravo", ha señalado en X, junto al comunicado difundido por RTVE.
