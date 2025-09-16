Que la televisión como medio que emite contenidos tiene un poder seductor y fuera de lo común se transparenta en noticias como el fichaje de la influencer Dulceida por TV3. El debate que está generando es apasionante. Tan sólo pido que trate con respeto y humildad al equipo que está detrás de las cámaras, cosa no siempre ocurre así cuando el mundo 'influencer' irrumpe en televisión. Si hace buena o mala televisión, lo analizaré con mucho gusto.

Me gusta mucho que haya vuelto Estudio Estadio a TVE por enésima vez; lo cual quiere decir que ha desaparecido otras tantas. Ahora con el flamante nuevo director de Teledeporte, Felipe del Campo, un experto en el medio y un enfermo de las audiencias. Pero creo que es una buena noticia saber cuándo, dónde y a qué hora se emiten los goles de la jornada.

También me apetece mucho ver los nuevos Telenotícies de TV3, que por lo que parece van más allá que un cambio de decorado. Sí, TV3 y no 3cat. Lo siento pero nos va a costar veinte años que la gente de la calle lo llamemos de esta nueva manera, dada la fuerza histórica de la marca TV3 que ya suma 42 años. Sea como fuere, para este miércoles 17 se estrena el nuevo TN Vespre de una marca que, al autobautizarse como tercer canal, ya nació en 1983 marcada bajo el peso de TVE. Creo que Jordi Pujol debió pensarlo mejor y llamarla TNC, Televisió Nacional de Catalunya. Pero… igual no pudo. O no le dejaron. Un día les contaré el nada fácil parto de TV3.

También quiero ver, y además también se estrena este miércoles, la docuserie 'Los archivos secretos del NO-DO', de TVE. Una coproducción de seis capítulos firmados con el sello de Minoría Absoluta, lo cual ya es una garantía, donde recuperan archivos ignorados en la Filmoteca Nacional. Alguien pensará: ¿pero ahora hace falta resucitar a Franco? Bueno, realizar miradas retrospectivas siempre es saludable para comprobar siquiera que estamos infinitamente mejor.

Históricamente los archivos y la documentación ha sido maltratada, en general, por los gestores de los medios, que en buena parte han maltratado e ignorado parte de la historia, a menudo con la peregrina excusa del: “Es que no caben más cintas en la sala y las hemos tenido que tirar”. Las comillas están colocadas intencionadamente.

Lo mejor de esta recuperación y posterior emisión es que queda para siempre. ¡¡Que vivan los archivos!!