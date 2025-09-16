3CatInfo estrena su universo informativo: la renovación total del 'Telenotícies', un pódcast diario y una nueva aplicación

3CatInfo, la nueva marca de informativos de 3Cat, se estrena este miércoles con una oferta renovada de contenidos para diversas plataformas y canales, donde la televisión, la radio y el digital funcionan de manera coordinada, que apuesta por la digitalización y la innovación. Con esta transformación, según explican desde 3Cat, buscan ofrecer una información "más próxima, fiable y accesible" para afrontar "la desinformación, la saturación de contenidos y la caída del interés por las noticias".

Este nuevo universo informativo incluye una nueva aplicación y web, nuevos formatos en las redes sociales y canales de mensajería, la renovación del 'Telenotícies', una 'newsletter' de análisis internacional ('Mirada global'), un pódcast diario ('El radar'), una unidad de verificación con 3Cat Verifica, la nueva Catalunya Informació y los cambios de nombre del 'Més324' (pasa a llamarse 'Mésnit'), 'Els matins' (ahora 'Matins') y el 324 (bajo la marca común 3CatInfo).

Renovación de los 'Telenotícies'

El gran cambio será principalmente visible en el 'Telenotícies' de TV3, con nuevos presentadores, estructura e identidad, aunque todos los informativos compartirán plató y línea gráfica. El 'TN Migdia' estará centrado en la última hora y los hechos sucedidos durante la mañana y el mediodía, con Anna Garnatxe y Xavi Coral, de lunes a viernes, y Júlia López y Joan Raventós, los fines de semana.

El 'TN Vespre' ofrecerá más contexto, análisis y mirada en profundidad de los temas, con Toni Cruanyes, de lunes a jueves, y Raquel Sans, de viernes a domingo. Finalmente, el 'TN Comarques' dará protagonismo al territorio y las historias de proximidad, presentado por Núria Solé.

El nuevo logo de 3CatInfo / 3CAT

Nuevo plató

El nuevo plató de 3CatInfo tendrá 400 metros cuadrados y una escenografía compartida para los informativos de TV3 y programas como 'Matins' o 'Mésnit'. El espacio contará con pantallas gigantes, incluyendo verticales de 3,5 metros -una de ellas con movimiento 360 grados-, una mesa central modular, espacio para secciones especializadas y cinco cámaras robotizadas con movimiento láser y realización artística y precisa.

A su vez, los canales 24 horas se reinventan como canales 3CatInfo, con más directos y reacciones en tiempo real, más contexto y análisis, y una nueva imagen gráfica, con nuevas sintonías y presentadores. En concreto, en canal televisivo, podrá llegar a ofrecer tres niveles de información: una franja con los titulares del día, un espacio vertical para acceder a la información a través de un QR y bloques informativos.

Contenidos digitales

La nueva web 3CatInfo.cat estará más optimizada al teléfono móvil y apostará por el contexto y la explicación, con una jerarquía más clara de los contenidos. Además, la aplicación del 324 se transformará en 3CatInfo, con espacios adaptados a la forma de consumir noticias de las redes sociales. La 'app' incluirá una sección para informarse en tres minutos ("Posa't al dia en 3 minuts") y formatos de vídeo vertical.

Por otro lado, 3Cat impulsará canales de Whatsapp y Telegram para llegar de manera más directa a la ciudadanía, haciendo especial hincapié en los contenidos de 3CatInfo Verifica, para combatir la desinformación en estos espacios.

Nuevos formatos

En su apuesta por la información, 3CatInfo incorporará formatos complementarios a los temas de actualidad, ofreciendo mayor contexto en las noticias. El pódcast 'El radar', conducido por Eloi Barrera, estará disponible de lunes a viernes. El presentador conversará con un periodista de la casa que haya profundizado en un tema de actualidad durante unos 10 minutos.

Además, cada viernes, los periodistas Joan Carles Peris, Sergi Roca, Lluís Caelles o Quim Olivares firmarán una 'newsletter', titulada 'Mirada global', sobre la actualidad global explicada con contexto y una mirada crítica.