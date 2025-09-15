La emotiva despedida de Ramon Pellicer del 'TN' de TV3 después de 23 años: "Ahora asumiremos otras responsabilidades"

El próximo miércoles 17 de septiembre, TV3 inicia una nueva etapa en sus 'Telenotícies', que experimentarán una renovación total ahora bajo el nombre de 3CatInfo. Estos cambios en los informativos implicarán también un cambio de caras, como la marcha de uno de sus presentadores más veteranos: Ramon Pellicer.

El periodista catalán, que ha estado ligado a los 'TN' de TV3 durante 23 años, se despidió este domingo de la audiencia con un emotivo mensaje: "Son 23 años de 'TN', casi los últimos 12 en el fin de semana", comenzó repasando su trayectoria en la cadena.

"Sois una audiencia envidiable, que nos ha estimulado todo este tiempo para ofreceros lo mejor que hemos sabido. Ahora asumiremos otras responsabilidades, pero lo que no cambia seguro es que seguiremos contando con vosotros", ha finalizado Pellicer.

También sus dos compañeros del 'TN cap de setmana' han querido despedirse de la audiencia. "Gracias a los telespectadores por su confianza, fidelidad y apoyo", ha comentado Cristina Riba.

Presentador de 'La Marató'

"Hemos estado encantadísimos de acompañarles todos estos años. Ahora nos verán en otras ventanas", ha añadido Artur Peguera, encargado de la información deportiva.

La salida de Ramon Pellicer de los 'Telenotícies' de TV3 no supondrá, sin embargo, su desvinculación de la cadena. De hecho, será el presentador de la próxima edición de 'La Marató' y, el año que viene, se pondrá al frente de un nuevo programa centrado en temáticas sociales.

A partir del próximo miércoles, el 'TN Migdia' y el 'TN Vespre' tendrán el mismo formato de lunes a domingo, con lo que desaparece el 'Telenotícies cap de setmana' como lo habíamos conocido hasta ahora.

Los nuevos presentadores

El 'TN Migdia' se centrará en informar y repasar lo que está pasando y estará presentado, de lunes a viernes, por Anna Garnatxe y Xavi Coral. Los fines de semana tomarán el relevo Júlia López y Joan Raventós.

Mientras, el 'TN Vespre' pondrá el foco en explicar, dar contexto y analizar los grandes temas del día y tendrá dos caras visibles: Toni Cruanyes, que estará de lunes a jueves, y Raquel Sans, de viernes a domingo.

Núria Solé seguirá al frente, de lunes a viernes, del 'TN Comarques', que continuará centrado en el territorio y las historias humanas.