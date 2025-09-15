Perico Delgado, exciclista y comentarista de TVE, carga contra el Gobierno por lo ocurrido en el final de la Vuelta a España: "Eso tal vez no les dé vergüenza"

Perico Delgado, exciclista español profesional y comentarista de RTVE, ha mostrado su descontento por haberse cancelado la última etapa de la Vuelta a España. Así lo ha hecho en antena y tras finalizar la emisión, debido a que las protestas propalestinas impidieran seguir con la competición, que acababa este domingo, día 14.

Perico Delgado, indignado

Delgado ha cargado contra los manifestantes y también ha querido señalar a Pedro Sánchez, que ha defendido las protestas de "un pueblo, como el español, que se moviliza por causas justas, como la de Palestina".

De este modo, el ganador del Tour de Francia en 1988 se ha pronunciado ante los hechos de este domingo en Madrid a través de X: “¡Qué tristeza más grande! Un presidente del Gobierno apoyando las manifestaciones violentas. Él y sus socios (Podemos, Bildu y partidos nacionalistas…) que tanto protestan en la Vuelta, llevan gobernando durante años y vendiendo armas a Israel. Eso tal vez no les dé vergüenza”.

Eso tal vez no les de vergüenza. https://t.co/LYvKVPdJqf — Pedro Delgado (@pedrodelgadoweb) September 14, 2025

“Han provocado violencia contra violencia”

También mientras se celebraba la competición estuvo dando su opinión. Según Delgado, es lamentable lo que está ocurriendo en Oriente Próximo y todos tienen derecho a protestar, pero también hay que respetar, cosa que, según él, no se ha hecho en esta edición de la Vuelta.

Justo en el momento en el que los ciclistas se vieron obligados a parar por los manifestantes, el segoviano comentó que era una "desgracia" muy grande para el deporte español y para el país.

Para él es así, ya que no se trata de que algo se cancele, sino que el verdadero orgullo sería que mañana se acabara la guerra o que no mataran a más gazatís. Tal y como ha afirmado para 'OK Diario': “Han provocado violencia contra violencia y han demostrado que así no va a acabar nunca la guerra de Gaza”.