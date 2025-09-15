¿Se puede opinar desde la tele pública?

Estoy convencido de abrir un debate con opiniones muy dispares y de repercusiones gigantescas con el titular que encabeza este billete.

Quizás mi respuesta les suene híbrida, o decepcionante, aunque la tengo muy clara. Mi respuesta es similar al del referéndum de la OTAN: “De entrada no, pero a veces sí”. Me explico.

Cuando sostengo que de entrada los presentadores no deben opinar desde un canal público tiene una base sólida: porque para eso es pública.

Debate plural

Por ello creo que las corporaciones deben aportar información y enriquecer un debate plural para conocimiento de la ciudadanía, que para eso paga. Quien desee opinar lo puede hacer desde un medio privado satisfaciendo los gustos del propietario del medio. Aquí se acabaría el tema, pero abriré la caja de los matices.

¿Un presentador puede opinar sobre cómo hacer un huevo duro? Desde luego. ¿Se le permite opinar acerca de los últimos diseños de moda? ¿Por qué no? ¿Pasaría algo por opinar sobre la forma de actuar de un futbolista? Creo que no, porque pasar no pasa nada, pero cuidado que en la siguiente pregunta vienen curvas. ¿Se puede opinar, ergo posicionarse, sobre lo que ha dicho un político en el Congreso? Señoras y señores, abrimos el debate.

Telemadrid, TV-3 y Canal Sur

Si usted entiende que sí, que no tiene porqué haber problema para que quienes presenten puedan verter su opinión, perfecto. No me gusta pero compro el argumento.

Eso sí: si es válido ahora también debió serlo en la etapa en la que el PP gobernaba.

Y si se opina desde un canal público el argumento es válido para TVE, pero también para Telemadrid; es igual de correcto para TV-3 como para Canal Sur.

Qué es política y qué no

Insisto en que a mi no me gusta que opinen de política, aunque resulta difícil separar las líneas de lo que es política y lo que no lo es. Aceptémoslo por tanto con deportividad, que no pasa nada, aunque nadie se imagine a Javier Ruiz presentado el Telediario con el PP en el poder, ni que Carlos Herrera sustituya esta noche a Pepa Bueno.

En los últimos días he realizado el ejercicio de ver algunos espacios que está emitiendo BBC News sobre el asesinato de Charlie Clark. Lo resumiré en pocas palabras: me reconcilian con el oficio. El tono, la elegancia, el enfoque y el tratamiento me resulta extremadamente respetuoso. Se lo escuché decir alguna vez a Iñaki Gabilondo y a Carles Francino: ante la duda, siempre periodismo.