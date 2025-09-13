'¡Vaya fama!' aterriza en Telecinco en sustitución de 'Socialité': "Encontrar tu marca es difícil y hay que trabajárselo. Siempre te van a comparar"

El programa '¡Vaya fama!', de crónica social y prensa rosa, ha aterrizado en Telecinco para cubrir la franja matinal del fin de semana en sustitución de 'Socialité'. La cadena ha apostado por dos caras nuevas para ponerse al frente del espacio de Mediaset, Cristina Lasvignes, que volvió a la televisión este verano para coger el relevo de Jorge Javier Vázquez en 'El diario de verano', y el reportero Fran Ramírez, que se estrena como presentador en este formato.

"Fran y yo hemos conecado muy rápido. Cuando grabábamos la promo y hacíamos los ensayos le solté un par de bromas, a ver cómo reaccionaba, porque yo tengo bastante humor negro, y la verdad es que muy bien", asegura Lasvignes. El programa también cuenta con colaboradores como Makoke, Carmen Borrego, Antonio Montero, Almudena del Pozo, Alejandra Rubio, Suso, Gema Fernández, Tino Torrubiano, Diego Reinares y Marta Peñate.

Funcionamiento del programa

'¡Vaya fama!' aborda la actualidad de los famosos a través de exclusivas, reportajes, investigaciones, conexiones en directo y momentos destacados en plató. "Somos un programa de crónica social que, siempre que los temas nos lo permitan, queremos darle un tono desenfadado y sin darle tanta importancia o trascendencia a las cosas que no la tienen o no deberían tenerla", explica la presentadora.

El formato también ofrece dos novedades, 'Los Famosetes', que son más de un centenar de figuras en versión reducida y elaboradas en resina 3D que representan a los grandes protagonistas de la prensa rosa, y el 'Escaparate de la fama', donde la audiencia decide en qué lado de la fama, buena o mala, se debe situar a cada uno de esos 'famosetes'. "Me parece divertido que los espectadores participen y sean ellos los que deciden", comenta la comunicadora.

Cristina Lasvignes y Fran Ramírez presentan '¡Vaya fama!' / Luis Miguel Gonzalez

Además, '¡Vaya fama!' también se ha convertido en el primer programa de la cadena que cuenta con una reportera propia e infiltrada en Honduras, mientras dure la emisión de la nueva edición de 'Supervivientes: All Stars', que permite tener imágenes exclusivas y ofrecer una versión diferente de lo que está ocurriendo en el 'reality' desde dentro.

Una versión "más gamberra"

Lasvignes estrena un nuevo papel al frente de un programa de crónica rosa. "Desde que era una cría y empecé de redactora, luego en 'Hablar por hablar', 'Esto es vida' en TVE o más recientemente en la Fundación Cris Contra el Cáncer, me ha tocado hacer muchos reportajes y entrevistas de todo tipo", explica la presentadora. "Pero información del corazón también he hecho ya en otras épocas y es un sitio que me permite ser más gamberra, y eso me encanta", añade la comunicadora.

"Antes yo creo que el que consumía crónica social era el que se compraba las revistas o veía ciertos programas en la televisión. Estaba ese complejo de no querer aceptar que lo veías y ponías de excusa que estabas 'haciendo zapping'", manifiesta la conductora del nuevo programa de Telecinco. Sin embargo, ahora las cosas han cambiado: "Hoy en día, con las redes, como puedes consumir este contenido en tu intimidad con tu teléfono, de alguna manera te metes a indagar y cotillear".

El programa llega a Telecinco después de la cancelación de su predecesor, 'Socialité', el espacio de crónica social que se emitía las mañanas de los fines de semana en Telecinco. "Encontrar tu marca es difícil y hay que trabajárselo. Siempre te van a comparar, es inevitable. Hay que aceptarlo y no pasa nada", valora la periodista. "Después de sustituir a Jorge Javier, yo ya me he liado la manta a la cabeza", bromea. "El contenido es el que es, pero la manera que tú tienes de tratarlo y gestionarlo es lo que te tiene que diferenciar", zanja Lasvignes.