Comedy Central retira un capítulo de 'South Park' en el que se burlaban de Charlie Kirk

Los últimos instantes de Kirk antes de su muerte: un debate sobre tiroteos masivos en EEUU

"Lo tenemos": Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah, detenido como presunto asesino de Charlie Kirk

Charlie Kirk, figura clave de la ultraderecha en EEUU, recibe un disparo en una conferencia en una universidad de Utah

El canal de comedia estadounidense Comedy Central ha decidido retirar de su parrilla el episodio de 'South Park' que se burlaba del activista de ultraderecha Charlie Kirk después de que haya quienes han relacionado ese capítulo con su asesinato este pasado miércoles.

El medio especializado The Hollywood Reporter apunta que el canal no incluirá dicho episodio en su rotación lineal en un futuro inmediato.

El capítulo

El segundo capítulo de la actual 27 temporada, titulado 'Got a Nut', convirtió al personaje Eric Cartman en un 'podcaster' de derechas que recurría a tópicos habitualmente utilizados por Kirk, fundador de la agrupación Turning Point, con la que acudía a centros universitarios para impulsar valores de extrema derecha.

El personaje aparecía con un peinado que recordaba al de Kirk y acudía a una ceremonia que concedía el premio Charlie Kirk al joven que mejor debatiera. El activista asesinado solía confrontar las ideas de estudiantes progresistas en los campus a los que iba.

Dicho episodio se emitió el pasado 6 de agosto y según recuerda The Hollywood Reporter Kirk señaló después en TikTok que le había parecido gracioso. En la plataforma Change.org se lanzó una petición para que el capítulo fuera retirado tanto de Comedy Central como de Paramount+, donde sí sigue disponible.

"La sátira tiene límites"

"'South Park' tiene una larga historia de comentarios satíricos, pero la sátira tiene límites, especialmente cuando se cruza con la violencia y la tragedia del mundo real. Mantener disponible este episodio corre el riesgo de glorificar o trivializar las circunstancias que rodearon la muerte de Kirk", apunta ese texto.

Otros como Jesse Kelly, que está al frente del programa radiofónico 'Jesse Kelly Show', también han centrado sus críticas en el programa: "'South Park pensó que era divertido convertir a Charlie en un chiste. Ahora su esposa está organizando un funeral", ha afirmado.

The Hollywood Reporter recuerda que retirar episodios que de forma no intencionada se ven relacionados con un hecho violento en la vida real es una práctica común en la industria televisiva en un esfuerzo por no inflamar la situación o dar la impresión de que se aprovecha de ella.

