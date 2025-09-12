Mariló y David

Se produjo esta semana en 'La revuelta' de La 1 un diálogo público muy saludable entre David Broncano y su invitada, la comunicadora Mariló Montero. Ambos reflexionaron sobre el modelo de la televisión pública, la libertad de opinar, las maneras de pensar… Todo correcto, sabiendo que ambos están en las antípodas en sus formas de pensar. Al igual que Broncano se autodefinió como “persona progresista y de izquierdas” Mariló dio a entender que por esa razón ella no trabajaba en la pública.

Aplaudí el sentido común de Mariló cuando expresó: “De la misma manera que yo respeto su opinión antitaurina, a ustedes les pido que respeten la tradición de los pro-taurinos”. Todo muy sano hasta que ella dijo: “Los toros son un arte”. Aish… admirada Mariló. Pues… para mí los toros son un asesinato público anacrónico y fuera de lugar en el siglo XXI. Un ancestro cultural que pervive, por la sencilla razón de que genera mucho dinero alrededor de los gremios que integra. Si los toros fueran deficitarios no llegaban a la castañada.

Que no nos quepa duda que la mal llamada “fiesta” de los toros desaparecerá… en pocas décadas, o un par de siglos… pero desaparecerán, de igual manera que resultaba impensable que lo hicieran las luchas entre los gladiadores que se batieron en anfiteatros romanos durante siete siglos, amparándose en el discurso de la cultura romana (cultura: el mismo término en el que se basan los toros) y la excusa del entretenimiento para el pueblo: “esto es lo que quiere la gente”, se decía.

Existen fiestas mayores, especialmente en pueblos de Valencia, Aragón, Extremadura o Catalunya, donde a un toro le incrustan dos bolas en los cuernos y lo dejan suelto calle abajo. El 99% de quienes se “divierten” son hombres. Y algunos, menores de edad. Todo ello con el visto bueno de alcaldes y subvenciones públicas, de manera que casi todo es poder y dinero: “No le quitemos la fiesta al pueblo que nos dejarán de votar”. Y aunque yo milito en el equipo de mi género, los humanos, no me apeno cuando en un correbou el toro provoca alguna lesión al humano.

Lo siento: no quería que este billete se polarizara en un cansino debate entre partidarios y detractores de los toros, pero me ha salido así. Por eso lamenté cómo sentenció el debate Mariló Montero: “Es que los toros son una tradición muy bonita”. Admirada Mariló: para el toro, seguro que no.