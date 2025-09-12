Joaquín Sánchez y Susana Saborido retan a Loles León y Bibiana Fernández en 'Emparejados'

Loles León y Bibiana Fernández son este sábado 13 de septiembre (22.00 horas) las protagonistas del programa de Antena 3 ‘Emparejados’. Sin pelos en la lengua, se enfrentarán a todas las preguntas del matrimonio formado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido y pondrán en más de un apuro a los presentadores. Loles y Bibiana aseguran que no se callarán nada.

‘Emparejados’ es un programa en el que todo ocurre en pareja: desde las pruebas a las que se someterán los invitados hasta el 'dating' al que se enfrentará el público del plató, que tendrá un papel protagonista cada noche. Y es que en cada entrega participarán 100 personas de público, divididos en dos grandes gradas enfrentadas (una rosa y otra azul), que tendrán la oportunidad de ganar dinero.

Tres juegos

Tras la entrevista inicial, Joaquín y Susana retarán a la otra pareja en tres grandes juegos. En 'La pirámide del picante', se tendrán que atrever a responder las preguntas más comprometidas de la noche. En cada nivel, cada pareja lanzará una pregunta a la de enfrente. En caso de no querer responder, tendrán que probar el plato con picante que tienen delante. Pero, si se atreven a contestar la pregunta, será la pareja que ha formulado la pregunta la que se tendrá que comer el plato.

En '¿Quién es quién?', con la colaboración de Almudena Cid, hay una prueba de adivinación con un personaje anónimo de quien habrá que acertar quiénes son realmente sus allegados y quiénes son actores interpretando un papel.

Y en 'Beso o Cobra', con Anna Simon, cada semana, un protagonista acudirá al plató dispuesto a encontrar el amor o a traicionar a su cita. Simon le presentará siempre dos posibles candidatos: uno de la grada rosa (que apadrinarán y defenderán Joaquín y Susana) y otro de la grada azul (que apadrinarán y defenderán la pareja invitada).