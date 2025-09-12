Dulceida se convierte en la nueva presentadora de 3Cat con un programa de citas

La 'influencer' Dulceida ha fichado por 3Cat como nueva presentadora del programa de citas que estrenará la plataforma durante 2026, 'La Gran Cita'. Por el momento, se desconoce la fecha de estreno del formato en la plataforma de contenidos en 'streaming'.

"Un innovador programa de citas en el que los participantes asistirán a un gran evento donde conocerán a una persona muy compatible con ellos", informan desde la cadena de televisión catalana. "Las parejas que surjan de ese encuentro convivirán y se enfrentarán a desafíos emocionales para determinar si son o no el amor de su vida", añade la plataforma.

De esta manera, 3Cat ficha a una de las creadoras de contenido más populares de las redes sociales, a veces reconocida como la 'reina de las influencers', y estrena un formato innovador de citas, una apuesta con la que hasta ahora no contaban en su parrilla de contenidos.

Dulceida se une a Laura Escanes, actual presentadora de 'La Travessa', dentro de la apuesta de 3Cat por contar con rostros reconocidos en las redes sociales para captar una audiencia más joven.