¿Quién gana la primera semana del duelo entre 'El hormiguero' y 'La revuelta' en el global de España y en Catalunya?

La temporada televisiva 2025-26 ha dado ya el pistoletazo definitivo de salida y, con ella, los diferentes duelos por el liderato de audiencias en las diversas franjas horarias. Uno de los más ajustados vuelve a ser, como el año pasado, el nocturno, con 'El hormiguero' y 'La revuelta' plantándose cara de nuevo.

Aunque el programa de Pablo Motos volvió al ruedo el pasado 1 de septiembre, el de David Broncano no lo ha hecho hasta este lunes, con lo que este jueves saldaron su primer duelo semanal de la temporada. ¿Les ha ido igual de bien? ¿Y en Catalunya tienen el mismo seguimiento que en el global de España?

Si el final de la temporada pasada se saldó con 'El hormiguero' como ganador, a pesar de que 'La revuelta' logró imponerse sobre todo durante los primeros meses de enfrentamiento, ahora la tendencia sigue en la misma línea.

'El hormiguero' gana toda la semana

El programa de Motos se ha impuesto en esta primera semana de duelo todos los días. El lunes 8 de septiembre, con la visita de Mar Flores (1.944.000 telespectadores y un 17,2% de cuota de pantalla); el martes, con Nacho Cano (1.906.000 y 16,5%); el miércoles, con los 'coaches' de 'La voz' (1.795.000 y 16%), y el jueves, con Yurena (1.675.000 y 14,7%).

El 'show' de Broncano le ha pisado los talones. El lunes, con la brigada forestal de Laza (Ourense) y Kiti Mánver y Álvaro Morte (1.852.000 y 16,1%); el martes, con la tensa entrevista con Mariló Montero (1.720.000 y 15,1%); el miércoles con Alejandro Amenábar y Fernando Tejero (1.659.000 y 14,8%), y el jueves con Pepa Bueno (1.638.000 y 14,4%).

Curiosamente, analizando los datos de esta primera semana, ambos programas han ido disminuyendo de audiencia día a día.

'Sorpasso' en Catalunya

En Catalunya, sin embargo, 'La revuelta' ha conseguido dar el 'sorpasso' dos días. 'El hormiguero' comenzó imponiéndose el lunes (208.000 y 13,4% frente a 170.000 y 10,6% de 'La revuelta') y el martes (200.000 y 12,8% ante 169.000 y 10,9% de Broncano).

Pero el programa de La 1 tuvo más espectadores en Catalunya el miércoles (182.000 y 11,5% frente a 161.000 y 10,2% de 'El hormiguero') y el jueves (191.000 y 10,9% ante los 159.000 y 9,2% de Motos).