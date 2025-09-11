Silvia Alonso: "Quiero pensar que puede ser positivo reflejar el 'bullying' en la ficción"

Desde su debut en 'Tierra de lobos' (2010), Silvia Alonso (Salamanca, 1989) se ha convertido en una pieza fundamental del cine y la televisión. Tras formarse en interpretación en Madrid, ha trabajado en series como 'Sin identidad', 'Sin huellas' o 'Instinto', y en películas como 'Musarañas' (2014), 'Es por tu bien' (2017), 'Durante la tormenta' (2018) o 'Veneciafrenia' (2022). En los últimos años ha protagonizado títulos como la comedia romántica 'Eres tú' y la producción de Disney+ 'Ladrones: la tiara de Santa Águeda', consolidándose como un rostro habitual en proyectos muy distintos. Ahora, se pone en la piel de la policía Gloria Mencía para descubrir todos los misterios que se esconden tras 'La caza. Irati'.

¿Cómo le llegó este proyecto? ¿Qué tenía que le llamó la atención y le atrajo?

Siempre me he sentido un poco vinculada a La Caza, primero porque Megan y yo somos amigas y por distintas razones ya había estado de visita en los rodajes, segundo porque estuve a punto de estar en una temporada pero no pudo ser por fechas. Creo que estaba un poco destinada a estar en La Caza, se me había quedado esa espinita clavada y cuando me propusieron este personaje, me hizo mucha ilusión. Es una serie que me gusta, me gusta el thriller, y además trabajar con amigos siempre es una motivación.

¿Qué puede adelantar de la nueva temporada 'La caza. Irati'?

Aunque creo que 'La Caza' ya tiene un sello propio, puede ser que en esta temporada haya un código más de terror. Como en otras temporadas, va a haber mucha tensión, giros inesperados y nuevos personajes, como el mío, un poco inquietantes.

¿Cómo fue entrar en una serie que ya cuenta con tres temporadas anteriores?

Como ya he dicho, ya sentía que estaba un poco vinculada a la serie. Es verdad que a veces es extraño entrar de nuevas en un proyecto ya iniciado, y además en esta ocasión yo acababa de terminar un proyecto y solo tuve una semana para preparármelo, aún así me ayudaron mucho y fue bastante fácil.

¿Cómo fue trabajar con el resto del reparto y el equipo técnico?

Fue un verdadero placer, ha sido uno de esos rodajes que repetiría mil veces. Rodar siempre es complicado y duro, pero cuando hay un buen ambiente, cuando hay respeto, comunicación y alegría, sientes que estar ahí merece la pena incluso independientemente del proyecto. Yo es que para trabajar necesito pasármelo bien.

¿Cómo definiría a su personaje y qué papel juega en la trama?

Mi personaje es Gloria Mencía, una nueva capitana de la UCO que aparece para investigar este nuevo caso. Es un personaje que de primeras parece muy amable, profesional, un poco risueña, y luego te das cuenta de que hay algo más ahí. Te das cuenta de que esconde algo o que algo no cuadra. Sinceramente, yo tampoco tengo toda la información, Agustín (guionista y showrunner) no ha querido dármela [ríe].

Se convierte en uno de los papeles clave de la nueva temporada, ¿cómo trabajó en el personaje de Gloria?

Gloria es un personaje desconcertante, eso fue lo primero que buscamos en los ensayos con Rafa Montesinos y Javier Pulido, que son los directores y son maravillosos. Intentamos encontrar ese personaje que nos proponía Agustín y además ver cómo encajaba en este nuevo mundo, cuál era su relación con Selva, con Sara... Hay muchas cosas apuntadas de su carácter, pero espero que haya muchas más temporadas porque me gustaría averiguar qué es lo que esconde Gloria Mencía. Siento que aún hay mucho que ver sobre ella.

¿Qué retos interpretativos le ha supuesto esta historia en comparación con otros trabajos?

El mayor reto en esta temporada ha sido lidiar con el frío. Pero la verdad es que eso también me pasa en otros trabajos. Es mi punto débil.

El título ya sitúa la acción en Irati, un paraje con mucha fuerza. ¿Cómo influyó el entorno natural?

En la serie se ve alucinante la selva, preciosa, pero también misteriosa y un poco terrorífica. Sin embargo, cuando estuvimos rodando allí en la montaña fue un absoluto placer yo tenía una casa un poco en medio de la nada, que pensé que me iba a dar miedo y todo lo contrario, me conecté con la ermitaña que tengo dentro y me iba a hacer rutas siempre que podía...Fue increíble. Estaba fascinada.

Ha dicho que le cuesta lidiar con el frío, ¿cómo lo vivió?

Hubo días de mucho frío, mucha lluvia, mucho viento, mucha niebla... y a veces no era fácil.

Ha trabajado en proyectos de géneros muy distintos. ¿Qué tiene el thriller que le atrae como actriz?

Como actriz es divertido y estimulante ir cambiando de género. El thriller me encanta, es muy agradecido, y suele estar muy alejado de la vida en general. Es jugar al misterio y al suspense. Es divertido.

La serie también trata otros temas como el bullying en los adolescentes. ¿Por qué es importante exponer este tipo de situaciones?

No sé si lo trata como tal, pero sí, hay un personaje que, entre sus circunstancias, una importante es que sufre bullying. Al igual que otros muchos adolescentes en la vida real porque, desgraciadamente, es muy común. Quiero pensar que puede ser positivo reflejar esto en la ficción. Que si te está ocurriendo, ver esta situación desde fuera, verte reflejado, puede ayudarte a entenderlo, a entender que no solo te pasa a ti y quiero pensar que puede llevar a sentirte menos solo y a buscar ayuda. Y quiero pensar también que puede pasar lo mismo con la persona que hace bullying, y que verse reflejado o reflejada en eso le haga pensar: ¿quiero ser esta persona? Pero quién sabe, no soy psicóloga.