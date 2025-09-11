Esto no es otro anuncio gratis del Aifon 17

No descubro nada si afirmo que esta gente de la manzana son unos cracks. Te venden cualquier cosa y te intentan convencer que resulta imprescindible para tu vida. Además no conozco ningún producto que se renueve cada año y que cuya publicidad le salga gratis.

En pocos días presenciaremos largas colas en las tiendas oficiales a personas que prefieren presumir de nuevo iPhone en redes sociales, antes que ponerse el diente que les falta. No esperen el cargador en el interior de la cajita. Se vende por separado: 39 euros.

Lo de la diversidad de colores es otra pamema, pues lo primero que te recomiendan es que tapes el color adquirido con una funda… que te impide ver el color. Precio de una funda oficial: 59 pavos. Más de lo mismo para la capa frontal del aparatejo: te dicen que ahora es “3 veces más resistente a los rayones”, pero el vendedor te aconseja que le pongas a la pantalla un protector de 15 euros.

Mientras te venden el iPhone 17 Air, “el terminal con mejor batería y más estrecho de la historia”, pero el vendedor te aconseja que adquieras una batería llamada Mac Safe, que se adhiere al móvil por la parte trasera como un imán… con lo que ya no es tan delgado. ¿De qué sirve entonces la estrechez del nuevo modelo?

Los nuevos AirPods, que denominados en la presentación como “audio computacional”... Digamos la verdad: la música se escucha muy bien, pero las llamadas, como un churro: 250 maravedíes cuestan los casquitos.

Y pregunto: dado que el nuevo sistema se denomina iOS 26, ¿no será más coherente que el nuevo terminal tenga el mismo número de acorde con el sistema y el año: sistema iOs 26 y iPhone 26.

Con la proliferación de autofotos, ¿Porqué la cámara frontal ha de ser peor? ¿no será mejor dotar a la cámara frontal de las mismas características que la trasera?

Será muy buena la nueva conectividad wifi 7, pero si vamos a un restaurante siempre es más seguro conectarse con datos antes que con una wifi pública.

Dadas las características del móvil con una durabilidad media de 3 años, un iPhone de 1000 pavos sale por un euro al día. Ahí dentro llevamos la vida: fotos públicas, privadas, agenda, contratos, mails, claves, etc…

Te venden que su robustez está diseñada "para resistir los golpes de la vida.” No entres por ahí, Apple. Es mucho mejor que no entres con ese discurso.