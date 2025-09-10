Wyoming responde a la carta de Maribel Villaplana: "Actúe como una buena periodista"

El cosmos mediático, esa nebulosa de verdades a medias y silencios elocuentes, nos trae de nuevo a colación un episodio que, aunque pretendidamente zanjado, resuena con la persistencia de una campana tañendo en el vacío. La carta de Maribel Vilaplana, una misiva que ha tardado más en llegar que el sentido común a ciertos despachos, ha caído sobre la mesa de El Intermedio como un meteorito rezagado. Y, como bien apunta el insigne presentador, aquí, hasta el eco de una disculpa tardía, merece una réplica. No por ajusticiar, sino por desentrañar la madeja de lo que algunos llaman "versiones contradictorias" y otros, sencillamente, llaman "el día a día de la política española".

La DANA de Valencia, aquel evento meteorológico que más que una tormenta fue un auténtico cataclismo, se erige como el telón de fondo de esta particular tragedia griega. Carlos Mazón, el protagonista ausente en esta nueva entrega epistolar, ha optado por el silencio, una estrategia tan antigua como la democracia misma y, a menudo, tan efectiva como un paraguas en un huracán. Pero el silencio, querida Maribel, no es una tela invisible que se pueda usar para desaparecer. Más bien, es un lienzo en blanco sobre el que cada cual pinta su propia narrativa, y créame, el pueblo español tiene una imaginación prodigiosa para los claroscuros.

La cronología retorcida y el anonimato conjetural

Entremos en materia, Maribel. Su carta, que desmiente la versión oficial de lo acaecido el día de la DANA, llega, como bien señala Wyoming, con el retraso de un correo postal enviado por paloma mensajera en pleno siglo XXI. Diez meses. Diez meses de elucubraciones, de dimes y diretes, de periodistas desvelando capas como si de una cebolla se tratara. Y en el corazón de esa cebolla, su confesión: pidió que su nombre no trascendiera. Una decisión que, según usted, buscaba "no avivar el circo mediático". Aquí es donde la pluma de Wyoming, afilada como siempre, dibuja un matiz que no podemos ignorar.

"Parece que lo que realmente quería era protegerse a sí misma", desliza el presentador con esa sagacidad que le caracteriza. Y, francamente, resulta difícil no sopesar la posibilidad. Porque si bien es loable el deseo de no añadir leña al fuego de la rumorología, también es cierto que la omisión de una pieza clave en el puzle solo contribuye a generar más confusión y, paradójicamente, a alimentar ese mismo circo que se pretendía evitar. La verdad, estimada colega, tiene una cualidad intrínseca: es liberadora. Y en ocasiones, su revelación temprana, aunque pueda generar un revuelo inicial, es el camino más corto hacia la claridad. Piense en la cantidad de tertulias, titulares y debates que nos habríamos ahorrado si, desde el primer momento, la verdad hubiera sido la única versión sobre la mesa. El bochorno de tantas versiones contradictorias, como bien apunta Wyoming, es un peso innecesario que recae sobre la credibilidad de todos.

La brújula moral del periodismo

Y aquí llegamos al quid de la cuestión, al meollo de la enseñanza que, quizás, hemos olvidado en el fragor de la batalla mediática. Wyoming le lanza un consejo, una recomendación que debería ser grabada a fuego en cada redacción, en cada facultad de periodismo: "actúe como una buena periodista". Y lo desglosa con una sencillez aplastante: "Contando la verdad desde el primer momento". No hay atajos, no hay subterfugios, no hay versiones edulcoradas que aguanten el envite del tiempo. El periodismo, en su esencia más pura, es la búsqueda y difusión de la verdad, sin adornos ni cortapisas.

La tentación de proteger, de minimizar daños, de evitar el escándalo, es comprensible desde una perspectiva humana. Pero la labor periodística exige una responsabilidad que va más allá de las conveniencias personales o políticas. El público, ese ente que a menudo es subestimado, tiene derecho a conocer lo que sucede, tal cual sucede, sin filtros ni mediaciones interesadas. Cuando un periodista decide retener información, por el motivo que sea, está socavando la confianza que es el cimiento de nuestra profesión. Y la confianza, Maribel, una vez erosionada, es endemoniadamente difícil de reconstruir. Este episodio, más allá de la anécdota, nos obliga a reflexionar sobre la ética y los principios que deben guiar nuestro trabajo. Porque en un mundo donde la desinformación campa a sus anchas, la figura del periodista veraz es más necesaria que nunca.