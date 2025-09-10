Catalunya: baixa el teló

Tenía ganas de ver la que desde hace pocos años es la tradicional gala “Catalunya aixeca el teló” que nos advierte sobre el inicio del curso teatral en Catalunya, y nos enfoca hacia las producciones del gremio hasta final de año.

Una cosa importante. Sé perfectamente que el binomio formado por teatro y televisión no siempre es la mejor pareja; que una cosa es un escenario que se ve desde una platea, y otra el mismo escenario para verlo a través de una pantalla con otros elementos televisivos. Y nos guste o no, lo del lunes fue un programa de televisión realizado desde un teatro. Mala peça al teler.

Creo que la producción teatral en Catalunya tiene muchísima más alzada, talento y categoría que lo que demostró una gala que particularmente a mi no me gustó, pues estuvo muuuuuuy lenta e invitaba constantemente a cambiar de canal.

Hubo momentos en los que me pareció estar viendo una promo de La Grossa de Nadal y un Circ du Soleil de pa sucat amb oli. Es más: creo que el spot de Amazon que protagoniza Pedri tuvo más ritmo que la propia gala. Ya se que por estos lares el presupuesto siempre es un problema, pero fue una gala barata, de las típicas que hacemos con cuatro duros.

¿Pero alguien se imagina, en Broadway, una gala del mismo estilo, ritmo y formato, con el título “América aixeca el teló?". Un monólogo de entrada, realizado por Joan Oriol, con muy buena voluntad pero de más de seis minutos… o es desternillante… o mejor dejarlo estar, con las quejas de siempre: el presupuesto de la cultura, cuatro chistes previsibles sobre Putin y Netayahu y un par de hostias (eso sí, bien dadas) a la Sgae y a los premios MAX.

Creí que el show se animaba (de hecho, creo que tenía que haber empezado así) cuando a falta de un cuarto de hora para finalizar un tema coral interpretado por Paula Amell, Claudia Codony, Núria Oliver, Clara Subiràs y Laura Tanyà nos demostró un resumen de la cartelera teatral barcelonesa (lástima, no catalana). Pero se quedó ahí, cuando la gala finalizaba.

Estoy convencido que Adetca hará una gala mejor el año que viene. Pese a las grandes aportaciones de Magalí Saré y de Elena Gadel, lo que empezó flojo, acabó peor, con un petardo en el escenario. Así se explica el arranque con más de 300.000 espectadores (que dejó de herencia el TNVespre) y acabó con 168.000. La tele, claro.