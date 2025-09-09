Sorpresa en MasterChef Celebrity: este es el segundo concursante expulsado

La reciente gala de MasterChef Celebrity 10 ha dejado a los espectadores y concursantes en un estado de shock y polémica, tras una eliminación que nadie vio venir. Lo que prometía ser una noche de destreza culinaria se transformó en un drama televisivo, marcando un antes y un después en la historia del popular talent show de Televisión Española. La velocidad vertiginosa del cocinado y una decisión estratégica por parte de uno de los aspirantes, el mago Jorge Luengo, desencadenaron una serie de eventos que culminaron en la inesperada salida de la cantante Soraya, generando un debate encendido sobre la deportividad y las tácticas de juego.

La tensión en el plató era palpable desde el inicio de la prueba de expulsión. Los jueces, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, habían establecido una regla que añadiría un elemento de incertidumbre al desafío: el primer concursante en finalizar su plato tendría la potestad de tocar una campana, deteniendo el reloj para el resto de sus compañeros, quienes solo dispondrían de dos minutos adicionales para emplatar. Esta norma, diseñada para poner a prueba la presión y la rapidez, se convirtió en el epicentro de la polémica cuando Jorge Luengo, con tan solo 20 minutos transcurridos desde el inicio del cocinado, decidió accionar la campana.

La decisión de Luengo pilló desprevenidos a la mayoría de los concursantes, muchos de los cuales apenas habían comenzado a elaborar sus platos. El resultado fue un escenario caótico, con presentaciones incompletas y, en algunos casos, la imposibilidad de mostrar un plato digno al jurado. Esta acción, aunque dentro de las reglas del juego, fue percibida por muchos como una jugada arriesgada y, para algunos, poco ética. La reacción de los "salvados" desde la galería no se hizo esperar, expresando su indignación y sorpresa ante la estrategia del mago, especialmente Miguel Torres, quien no pudo contener las lágrimas al presenciar la injusticia percibida.

La estrategia de Jorge Luengo: ¿genialidad o polémica?

La acción de Jorge Luengo dividió opiniones tanto dentro como fuera del plató. Mientras algunos lo vieron como un movimiento táctico audaz y legítimo en un concurso de alta competencia, otros lo calificaron como una falta de compañerismo. El mago, al ser consciente de que su propio plato no estaba completamente terminado, optó por una estrategia que, a todas luces, buscaba desestabilizar a sus rivales directos en la prueba de eliminación: Mariló Montero y Soraya. La jugada le salió bien, ya que Luengo logró salvarse, mientras que una de sus compañeras tuvo que abandonar el programa. Esta situación subraya la fina línea entre la astucia y la ética en un formato televisivo que mezcla la cocina con el entretenimiento y la competición. La percepción pública de su acto fue crucial, y el impacto en el ánimo de los demás concursantes, especialmente de aquellos que se vieron perjudicados por la falta de tiempo, fue innegable.

La despedida de Soraya: un sabor amargo para todos

El momento de la verdad llegó con el veredicto de los jueces. La elegida para abandonar las cocinas de MasterChef Celebrity fue Soraya, una noticia que dejó a la cantante visiblemente afectada y a sus compañeros atónitos. La decisión fue recibida con una mezcla de tristeza y desacuerdo generalizado, especialmente por Torito, quien no dudó en expresar su enfado y considerar que "hoy ha habido dos expulsiones, Soraya y Jorge", refiriéndose a la polémica estrategia del mago. Las lágrimas de Miguel Torres desde la galería reflejaban el sentir de muchos: un profundo varapalo ante la marcha de una compañera querida, en circunstancias tan inusuales.

Soraya, por su parte, demostró una gran entereza al aceptar la decisión, aunque la emoción era evidente en sus palabras. Se despidió de sus compañeros con cariño, incluyendo un abrazo significativo con Mariló Montero. Su conversación final con Pepe Rodríguez en el sofá de los expulsados fue un momento de reflexión, donde la artista compartió sus sentimientos sobre su breve pero intensa participación en el concurso. Sus palabras resonaron con autenticidad, recordándole a la audiencia que, más allá de la competición, MasterChef Celebrity es también una experiencia personal de aprendizaje y crecimiento.

El legado de una noche inolvidable

La gala de expulsión de Soraya se ha grabado en la memoria colectiva como uno de los momentos más impactantes de MasterChef Celebrity. La frase de los jueces, "Ha sido el cocinado más corto de la historia", encapsula la esencia de la noche. Aunque el plato de Jorge Luengo tampoco estaba perfecto, fue considerado superior al de Mariló Montero y, especialmente, al de Soraya, cuyo plato "casi no estaba empezado". Esta justificación, aunque técnica, no logró disipar la sensación de que la estrategia de Luengo había influido decisivamente en el resultado.

Las últimas palabras de Soraya en el programa, cargadas de emoción, ofrecieron una perspectiva conmovedora sobre su trayectoria. Recordó su inicio en un concurso hace 20 años y su exitosa carrera musical, dejando claro que su paso por MasterChef no era para dedicarse profesionalmente a la cocina, sino para "cogerle más gusto" y disfrutar cocinando para su familia. Este testimonio final no solo humanizó su despedida, sino que también elevó el nivel emocional de un episodio que, sin duda, será recordado por su dramatismo, su polémica y la inesperada eliminación que dejó a todos preguntándose sobre los límites de la competición.