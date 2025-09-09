Ya forma parte de la normalidad contemplar lo que cada día está ocurriendo en cada etapa de la Vuelta ciclista a España. Ante el creciente deseo de que la carrera se interrumpa, su interpretación señala a una lectura política que te coloca en un lado o en otro del debate.

Si uno está a favor de lo que hacen los manifestantes que interrumpen la Vuelta lleva implícito que está en contra de la matanza que está cometiendo Israel. Vale. Pero otra cosa muy diferente es el impacto y la imagen negativa de país que generan las continuas interrupciones en la Vuelta.

Al final se trata de algo tan asqueroso y fascista como globalizar el relato y colocarte sí o sí en un lado de la trinchera. Hay quien, ignoro desde qué atalaya, indica que no puedes no significarte, y que si no te pronuncias con rotundidad, y además públicamente, en el fondo ya te estás pronunciando.

Ahora ya nos despierta más curiosidad en qué momento y lugar se va a producir el follón del día, por encima de quién ostenta el maillot rojo. Por cierto: hasta ayer, el primer ciclista español, David González, clasificado en el vigesimotercer lugar. Ni que decir tiene que este aspecto genera bastante desinterés sobre la prueba y el foco se dirige a lo que está fuera del deporte, que por estos lares somos expertos.

Informativa y deportivamente la vuelta ha muerto. Con la experiencia de este año, comprobaré de aquí a meses el número de ciudades que han solicitado ser la sede del final de una etapa para el año que viene, pagando desde luego. No tengo duda que iremos a la baja.

Mientras la dirección de la carrera está sobrepasada y en la web oficial no aparece comunicado alguno sobre el más mínimo incidente; a los comentaristas de Televisión Española, Carlos de Andrés y Perico Delgado, les caen injustas bofetadas por todas partes comenten lo que comenten, mientras nadie valora su árdua tarea. Ninguna crítica proviene de quien ha realizado profesionalmente un trabajo similar. Todo es mierda, todo es negativo, todo es “que se acabe ya la vuelta”.

Estaría bien que el mundo activista buscase otro escaparate para hacer ruido: ¿hacerlo frente al edificio de la ONU, por ejemplo, una organización que no sirve para nada? Bah, es caro. Y además allí los polis no andan con hostias. Bien, perdón: sí que andan con hostias. Como panes. Es mucho más cómodo protestar en la Vuelta.