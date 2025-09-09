Betevé estrena temporada con 12 nuevos programas

Betevé estrena su nueva temporada 2025-26 este lunes 15 de septiembre, la primera con su nueva directora al frente, Georgina Ferri, que tomó el relevo de Sergi Vicente el pasado mes de enero. La información de proximidad, el análisis y el debate, la cultura, la gastronomía y el entretenimiento son los ejes en los que se estructura la nueva programación.

La televisión pública de Barcelona estrena una docena de programas, con otros tres luciendo nueva imagen. Seis de ellos son de producción propia, cuatro de producción externa y hay dos nuevos informativos.

"Para elaborar las nuevas parrillas comenzamos un proceso participativo en febrero, en el que colaboró toda la plantilla, que ha acabado culminando con una nueva programación", ha señalado Ferri en la presentación.

Entre las novedades hay propuestas para conocer la gastronomía de la capital catalana, dedicadas a edificios icónicos y también de análisis de la actualidad barcelonesa desde diferentes formatos: tertulias, debates, documentales y con el foco puesto en los barrios.

De lunes a viernes, el día comenzará, tanto en la radio como en la tele, con 'Bon dia, Barcelona!' (9.00 horas), de la mano de Dani Clavera. El programa incluirá una entrevista de actualidad y una tertulia sobre la actualidad barcelonesa.

Gastronomía barcelonesa

A las 13.30 horas, Carmen Cortés descubrirá la oferta gastronómica de la ciudad en 'B de gust'. El programa visitará bares, restaurantes y mercados. Y a las 19.00 horas, Núria Llabina coordinará al equipo de reporteros de 'Infobarris', el informativo centrado en los barrios de Barcelona.

Los lunes, a las 21.30 horas, Olga Valencia repasará historias inspiradoras en 'Vides en primera persona'. Betevé también descubrirá los secretos de unos de los grandes símbolos de Barcelona en la serie documental 'Objectiu Sagrada Família', dirigida por Francesc Centelles (los martes, a las 21.30 horas).

La cultura será el centro de atención de 'La brama' (los miércoles, a las 21.30), a cargo de Laura Sangrà, mientras que Adrià Calvo moderará cada semana un debate sobre la capital catalana en 'Plaça oberta' (los viernes, a las 21.30).

Los sábados, a las 21.30, 'Punt de fuga' ofrecerá un documental relacionado con la ciudad y un debate. El nuevo programa está presentado por Anna Ganzinelli.

Candela Figueras y Anna-Priscila Magriñà se harán cargo de 'Òrbita B' (de lunes a viernes, 16.00 horas), magacín de actualidad y entretenimiento.

'Barcelona confidencial'

También habrá espacio para recordar la crónica negra en 'Barcelona confidencial' (domingos, a las 22.00 horas). Y 'Tot passa' (de lunes a viernes, a las 10.00 horas) ofrecerá música y repasará la agenda cultural de la ciudad.

Aparte de las nuevas propuestas, también se mantienen programas emblemáticos de la cadena: 'Bàsics', que comienza su décima temporada con Sandra Mestres al frente y con nuevas secciones; 'Catakrac', su programa infantil; 'La porteria' y el 'Va passar aquí'.