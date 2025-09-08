Que Marcos López, a quien no conozco personalmente, presente los deportes del Telediario del fin de semana en La 1 es una buena noticia para todos. Procedente de batallas pretéritas que datan de los partidos de segunda división en Canal Plus y corresponsalías varias, es una firme apuesta que garantiza una información deportiva sosegada y sin sobresaltos, en estos tiempos tan convulsos que vivimos.

Que yo sepa existen otros dos Marcos López en el periodismo deportivo: un comentarista de la COPE y de TV que en su día formó parte del 'staff' de Luis Enrique cuando éste entrenó a la Roma, y otro más, el Marcos López de EL PERIÓDICO, amigo personal, referente con mayúsculas y un extraordinario intérprete de la liturgia informativa del día a día del Barça desde hace cuatro décadas.

Hace cuatro días se jubilaba Pedro Piqueras y en breve lo veremos como analista de la actualidad en La 1. David Cantero abandonaba (aunque es posible que le invitaran a abandonar) Informativos Telecinco, y dos semanas después se hacía cargo de las tardes de Radio Nacional. Es, sencillamente, dignificar el valor de la experiencia.

Existe una parte del mercado profesional que apuesta incondicionalmente por referentes como estos, aunque no siempre, porque La Sexta mantiene a Noelia Núñez como tertuliana, un 'sparring' fácil del PP. Una estrategia de Ferreras: darle voz a un enemigo con notorias carencias.

Pude ver este viernes una parte del programa de Telecinco 'De viernes', por el “atractivo” gancho de la vuelta de Lydia Lozano a Telecinco. Me hubiese encantado mirar a través de un agujerito la tormenta de ideas del parto del título del programa. “¡¡Si va los viernes, yo lo llamaría 'De viernes!'!”. Seguro que se escuchó un fuerte aplauso en la sala.

Tras el previsible tortazo de 'La familia de la tele' el 'star system' de la prensa del corazón se ha ido colocando en diferentes operadores y a Lozano se le concedió el dudoso honor de disponer de una silla en el programa; como si fuera en la Real Academia, sí. Pero en cutre.

Para hoy lunes tenemos una batallita interesante: una entrevista especial en Telecinco, como para no perdérsela, a Carolina Perles, la ex-mujer de Ávalos. La Sexta se ha apresurado a contraprogramarla con otra a la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. Lloro. Es como si alguien dudara en ver la despedida de Leo Messi o la de Winston Bogarde.