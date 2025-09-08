Los nuevos informativos, la ‘sitcom’ de Dani de la Orden y el regreso de Jordi González y Joan Pera: 3Cat estrena su nueva temporada

3Cat ha presentado este lunes su nueva temporada televisiva, radiofónica y de ficción, con algunos regresos y también nuevas caras a TV3, Catalunya Ràdio y la plataforma de contenidos en 'streaming'. Entre las novedades destacan la renovación total de sus informativos -ahora bajo el nombre de 3CatInfo-, el regreso de Jordi González a la televisión para sustituir a Ricard Ustrell al frente de 'Col·lapse', la vuelta de Joan Pera con el programa '8 coses a fer abans de morir' y el estreno de 'La casa nostra', la 'sitcom' de Dani de la Orden, entre muchos otras novedades.

Renovación informativa

El nuevo universo de informativos llegará el próximo miércoles 17 de septiembre y ofrecerá una oferta renovada de los servicios actuales de información en televisión y radio bajo una marca común, 3CatInfo. Con esta nueva propuesta, 3Cat busca "adaptarse a los nuevos tiempos a la hora de consumir la información", según ha explicado la periodista Raquel Sans. De esta manera, la información se podrá seguir a través de TV3, Catalunya Ràdio, 3/24 y Catalunya Informació, los dos últimos dejarán de llamarse así para asumir el nombre 3CatInfo, y la plataforma 3Cat.

Esta nueva apuesta también llegará de la mano de una nueva aplicación y una nueva web que se actualizarán constantemente y un sistema de verticalización de los contenidos para poder consumirlos a través del móvil durante las 24 horas del día. Asimismo, habrá un pódcast diario, un boletín semanal, un nuevo equipo de verificación, mayor presencia en las redes sociales y nuevos canales de Telegram y Whatsapp. La renovación también estará presente en el Telenotícies, manteniendo sus ediciones Comarques, Migdia y Vespres, cada una de ellas con una personalidad y un toque diferente adaptado a su franja horario y sus contenidos. En este sentido, los informativos tendrán un nuevo plató con una nueva escenografía, cámaras robotizadas y una pantalla 360º, entre otras novedades tecnológicas.

La presentación de la nueva temporada de 3Cat / 3CAT

Los espacios que estarán bajo el paraguas de 3CatInfo serán 'Els matins', con Ariadna Oltra; el 'TN Comarques', con Núria Solé; el 'TN Migdia', con Anna Garnatxe y Xavi Coral, durante la semana, y Joan Raventós y Júlia López, el fin de semana; el 'TN Vespre', con Toni Cruanyes y Raquel Sans, y 'El matí de Catalunya Ràdio', con Ricard Ustrell.

Relevo en 'Col·lapse'

El presentador Jordi González será el encargado de sustituir a Ricard Ustrell como presentador y director de 'Col·lapse' a partir del próximo 27 de septiembre. El comunicador ha destacado sus ganas de "volver a TV3", pero también de "volver a hacer televisión de calidad y en catalán". "Dicen que no tienes que volver a los sitios en los que has sido feliz, pero yo creo que justamente porque has sido feliz, tienes que volver", ha expresado sobre su regreso a la televisión catalana.

"Este programa tiene muy buena reputación, tiene un premio Ondas, es líder de audiencia... Es una responsabilidad, pero haré lo que pueda, tengo un equipo que es fantástico", ha comentado. González también tendrá una sección los jueves en 'El matí de Catalunya Ràdio', junto a Ustrell, y contará en 'Col·lapse' con colaboradores como Sergi Pàmies, Xavier Sala i Martín y las Mamarazzis de EL PERIÓDICO, entre otros.

Apuesta de ficción y humor

La gran apuesta de ficción de la temporada será la 'sitcom' de Dani de la Orden 'La casa nostra'. La serie cuenta la historia de Miqui, que lo deja con su novia y tiene que volver a vivir a casa de sus padres. "Nos lo inventamos hace 15 años y entonces parecía una premisa cómica, pero ahora hablamos de una cosa de actualidad que, por desgracia, pasa en nuestra ciudad", ha manifestado De la Orden en la presentación de 3Cat. La ficción está grabada con público en directo y cuenta con Paula Malia, Llum Barrera, Albert Ribalta, Marc RIus, Adrian Grösser y Betsy Túrnez en el reparto.

El humor estará muy presente en 3Cat con el regreso de Joan Pera, que presentarà '8 coses a fer abans de morir' a partir del 15 de septiembre, un programa donde el actor cumplirá algunos de sus sueños pendientes y se convertirá en pastor, mago, cocinero, reportero, piloto de avión y modelo, entre otras profesiones.

Clara Segura y Bruno Oro protagonizarán 'Vinagreta', el regreso de 'Vinagre' a TV3, una serie que "mantendrá aquel espíritu canalla, pero actualizado con temas que nos afectan a todos como la vivienda, la educación y la burocracia", ha explicado Oro en la presentación de 3Cat. Los cuatro primeros episodios llegarán el 23 de septiembre y el resto de capítulos se podrán ver a partir del día 30.

Documentales y nuevos programas

3Cat renueva su apuesta por los documentales con el regreso de 'Sense ficció', que ya suma 17 temporadas en la televisión pública catalana. El espacio tratará temas relacionados con la crisis climática, como 'Alerta inundable', sobre el riesgo de desbordamiento de rios y rieras en Catalunya, ofrecerá la segunda entrega de 'Et faran un home. Morts silenciades', que abordará los abusos en el servicio militar y pondrá el foco en los miles de jóvenes reclutados que murieron en la mili, y hablará de la adicción a la heroina, en 'Generació heroïna'. TV3 también emitirá la docuserie 'Temps mort', centrada en la misteriosa desaparición del jugador de baloncesto del Barça Charles Thomas. La producción está dirigida por Fèlix Colomer y competirá en los Gaudí como mejor película documental.

El 'streamer' y creador de contenido Gerard Romero presentará 'Fanzone', un programa grabado en directo en el teatro Victòria, a partir de otoño. El programa se emitirá semanalmente y se centrará en el mundo del Barça y del futbol en general, con el humor como elemento principal. Por su parte, María Gómez presentará el nuevo 'talent' de limpieza, 'Net i polit', donde 12 personas competirán por dejar completamente limpios algunos de los lugares más sucios. También se estrenará 'Eufòria Dance Kids', el nuevo 'talent show' de baile infantil presentado por Marta Torné, Jan y Aina da Silva, que llegará a TV3, SX3 y 3Cat el próximo 26 de septiembre.

Otros regresos

'La Travessa' volverá a 3Cat el próximo 9 de octubre con Laura Escanes y su 'Expedició Ponent', que irá desde el Delta del Ebre hasta la Vall d'Aran; 'Eufòria' regresará de la mano de Marta Torné y Miki Núñez durante el primer trimestre de 2026, y en noviembre volverá el concurso musical 'Zenit', de nuevo con Miki Núñez. Finalmente, la presentadora Núria Marín se incorporará al equipo de presentadores del espacio de actualidad y humor 'Està passant', que ya cuenta con Jair Domínguez, Natza Farré, Òscar Andreu y Queco Novell.

En la programación infantil, Titó sumará una nueva personaje que se unirá a sus aventuras y excursiones junto a John C, Tat; el universo del Mic se estrenará también en formato de pódcast, y el proyecto transmedia 'Beta' regresará con 'Projecte Beta' y el 'Betapodcast'. Por su parte, el canal 33 buscará convertirse en un referente de la cultura y la divulgación durante esta temporada. Empezará con la apuesta de Peyu en el programa 'La Renaixença', que también se podrá seguir en Catalunya Ràdio, con una mirada irónica y divulgativa sobre la lengua, el territorio y la creatividad catalana.