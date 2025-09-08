Estas son todas las novedades de la nueva temporada de 'La Revuelta': horario, invitados y colaboradores

La expectación por el regreso de 'La Revuelta' es palpable. Tras un merecido parón estival, el programa que ha redefinido el access prime time español vuelve a la carga. El lunes 8 de septiembre marca el inicio de su segunda temporada en La 1 de TVE y RTVE Play, prometiendo mantener la esencia que lo ha convertido en un fenómeno televisivo. Después del Telediario 2, con la ya icónica presencia de Pepa Bueno, la audiencia tendrá nuevamente su dosis de humor inteligente, entrevistas impredecibles y momentos que desafían lo convencional. El primer año de 'La Revuelta' fue un rotundo éxito, dejando una huella imborrable en el panorama televisivo con una serie de instantes que se han vuelto virales y forman parte de la memoria colectiva. Desde Amaia levantando al público para cantar en la calle, hasta la inesperada reunión de Sonia y Selena orquestada por LalaChus en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid, el programa ha demostrado una capacidad única para generar entretenimiento genuino y sorprendente. Incluso descubrimos la dependencia de Manuel Turizo hacia su móvil y presenciamos el insólito momento en que Cristóbal Colón leía un artículo de la Constitución Española. Para aquellos impacientes, la plataforma gratuita de RTVE permite maratonear la primera temporada, aunque es crucial estar registrado para disfrutar de este contenido a la carta. La vuelta de David Broncano y su equipo es, sin duda, uno de los eventos televisivos más esperados del otoño, consolidando a 'La Revuelta' como un referente de la televisión moderna y arriesgada. La combinación de espontaneidad, humor ácido y una producción impecable lo han catapultado a lo más alto de las preferencias del público, que valora la frescura y la capacidad de Broncano para conectar con sus invitados de una manera única. El formato, aunque atípico, ha demostrado que hay espacio para la innovación y la creatividad en la televisión actual, rompiendo moldes y estableciendo nuevas tendencias.

Misterio y reconocimientos en el horizonte

El hermetismo en torno a las novedades de la segunda temporada de 'La Revuelta' es una constante, y esto, paradójicamente, forma parte de su encanto. Los creadores del programa, conscientes de que la sorpresa es un ingrediente fundamental, guardan con celo los detalles de lo que está por venir. Ricardo Castella, uno de los cerebros detrás del formato, se ha desplazado hasta el prestigioso Festival de Vitoria, un evento clave donde, no es de extrañar, 'La Revuelta' ha sido nuevamente reconocida. Este premio se suma a un palmarés ya brillante y extenso en menos de un año de emisión en RTVE, lo que subraya la calidad y el impacto del programa. Entre los galardones más destacados se encuentran el codiciado Premio Ondas 2024 al Mejor Programa de Entretenimiento, un claro indicador de su excelencia. Además, el programa ha arrasado en los Premios Iris, cosechando cuatro estatuillas: Mejor Programa de Entretenimiento, Mejor Presentador de Programas de Entretenimiento para el carismático David Broncano, Mejor Dirección de Programas y Mejor Guion de Entretenimiento, lo que evidencia el trabajo impecable de todo el equipo. A esto se suma el Premio Fundación Secretariado Gitano 2024 'Comunica Con Conciencia', un reconocimiento a su labor inclusiva y consciente.

Ante la insistente pregunta sobre las novedades, Castella ha respondido con su característico humor absurdo. "Llevamos 7 años y todos los años es igual. Creo que este año vamos a poner un poste de telégrafo en el escenario. Va a haber algún colaborador nuevo. Alguna novedad va a haber, pero las novedades van a ser de este tipo: un poste de madera en medio del escenario. Serán este tipo de novedades absurdas", explicó a un equipo de RTVE Play en Vitoria. Esta declaración, aunque en tono de broma, sugiere que las innovaciones podrían no ser radicalmente estructurales, sino más bien pequeños detalles o elementos que añadan un toque de disparate al ya de por sí peculiar escenario. La inclusión de "algún colaborador nuevo" es una pista intrigante que abre la puerta a nuevas dinámicas y personalidades que enriquezcan el elenco habitual, manteniendo el espíritu fresco y evolutivo del programa. Es precisamente esta imprevisibilidad y la constante búsqueda de lo inusual lo que ha consolidado a 'La Revuelta' como un espacio televisivo único y esencial en la parrilla española.

El misterio del primer invitado y la accesibilidad total

La identidad del primer invitado o invitada de la temporada es, como de costumbre, un secreto bien guardado que alimenta la intriga y las especulaciones. La política de 'La Revuelta' de no anunciar previamente a sus entrevistados es una de sus señas de identidad, generando una atmósfera de sorpresa que mantiene a la audiencia pegada a la pantalla. El programa ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para convocar a figuras de lo más diversas, desde grandes celebridades hasta personajes anónimos con historias fascinantes, lo que siempre resulta en momentos memorables y a menudo bizarros. La temporada pasada, el primer programa desató una ola de conjeturas sobre quién sería el afortunado, y finalmente conocimos la emotiva historia de Aitor Francesana, un ejemplo de cómo 'La Revuelta' va más allá de la fama. Ricardo Castella ha insinuado al respecto: "Sabes que el invitado que se tiene hasta ahora, no tiene que ser el invitado que tiene que salir el lunes. Sabemos quién es y es alguien conocido". Esta declaración añade una capa adicional de misterio, sugiriendo que la planificación puede cambiar hasta el último momento, y que, sea quien sea, se tratará de una figura reconocible para el público. Esta estrategia de mantener el misterio no solo genera expectación, sino que también refuerza la idea de que en 'La Revuelta', cualquier cosa puede pasar, y eso es precisamente lo que sus seguidores adoran.

Una de las grandes ventajas y puntos fuertes de 'La Revuelta' es su accesibilidad total. El programa no solo es sinónimo de calidad y entretenimiento, sino que también es completamente gratuito. A partir del lunes 8 de septiembre, después del Telediario 2, bastará con sintonizar La 1 de TVE para disfrutar de cada entrega desde la comodidad del hogar, sin costes adicionales. Pero la accesibilidad no se limita a la televisión lineal. Para aquellos con horarios incompatibles o que prefieren la flexibilidad, RTVE ofrece la solución perfecta: el programa está disponible en streaming a través de su plataforma gratuita, RTVE Play. Esto significa que si el horario de emisión no encaja, o si por alguna razón se debe interrumpir la visualización, no hay problema alguno. Los capítulos completos se pueden ver cuándo y dónde se desee, con la posibilidad de retomar la reproducción desde el punto exacto en que se dejó. La descarga de la aplicación en el móvil o en la SmartTV es el único requisito para disfrutar de esta comodidad, haciendo que 'La Revuelta' sea verdaderamente accesible para todos, en cualquier momento y lugar. Esta estrategia multiplataforma no solo amplía la audiencia, sino que también se alinea con los hábitos de consumo de contenido actuales, donde la flexibilidad y la disponibilidad bajo demanda son altamente valoradas por los espectadores.