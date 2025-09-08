Jordi González sustituirá a Ricard Ustrell en 'Col·lapse' tras haber estado apartado de la televisión por una grave enfermedad

El presentador Jordi González sustituirá a Ricard Ustrell al frente del programa 'Col·lapse' de TV3 a partir del próximo sábado 27 de septiembre. Ustrell decidió hacer un paréntesis en su trayectoria televisiva tras terminar la anterior temporada del espacio de la noche de los sábados. El comunicador confirmó que se tomaría un descanso de su programa para centrarse en su faceta radiofónica, en 'El matí de Catalunya Ràdio', el matinal de la radio de la CCMA, y en su familia (en mayo de 2024 fue padre de su segundo hijo).

González, que también asumirá la dirección del programa de TV3, regresa a la televisión después de haber estado varios meses alejado de los focos tras estar al borde de la muerte debido a una grave infección pulmonar contraída durante unas vacaciones en Colombia. La decisión fue ratificada el miércoles pasado por el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Grave enfermedad

El presentador catalán, de 63 años, contrajo una bacteria que le provocó una neumonía bilateral agravada por una crisis renal, como explicó él mismo, la misma enfermedad que mató al papa Francisco. El comunicador tuvo que pasar seis semanas en la UCI y tres semanas en coma inducido, mientras los médicos intentaban frenar la infección mediante antibióticos intravenosos. “Me indujeron al coma para poder alargar un poquito más la vida mientras un antibiótico hiciera efecto”, explicó él mismo en el programa 'Col·lapse' el pasado mes de junio.

En total, pasó casi dos meses en la UCI, primero en un hospital colombiano y después en España, tras su repatriación. Entre las complicaciones que sufrió, González se enfrentó a una traqueotomía, una operación en el pulmón izquierdo para drenar líquidos, y la pérdida de funciones básicas como caminar o hablar, que tuvo que reaprender durante su recuperación.

“Estuve a punto de morir. Los médicos me salvaron la vida”, declaró meses después, en una entrevista con la revista 'Semana'. Según él mismo declaró después en 'Tardear', el suceso lo obligó a cambiar su enfoque vital: “He reordenado prioridades… Ahora no quiero morirme… ves que no se merecen ese disgusto”.

Trayectoria televisiva

Nacido en Barcelona el 26 de septiembre de 1962, Jordi González creció en el barrio del Guinardó y cursó estudios de Ciencias de la Información y Filosofía. Su gran escuela fue la radio y, con apenas 17 años, comenzó en una emisora local de Reus para después dar el salto a la Cadena SER, RNE y Catalunya Ràdio.

El presentador comenzó su trayectoria televisiva en 'La palmera' de TVE Catalunya y recibió un Premio Ondas en 1995 por 'Todo tiene arreglo' en Canal Sur Televisión. También pasó en los inicios de su carrera por la cadena pública catalana TV3, donde debutó en 1996 con el programa matinal 'Això no és tot' y más tarde con el 'late show' 'Les 1000 i una', que se estrenó en julio de 1997.

Sin embargo, ese mismo año dejó la cadena porque fue contratado por Telecinco, donde ha desarrollado gran parte de su carrera televisiva, para sustituir a Javier Sardà en el programa 'Moros y Cristianos'. También ha estado al frente de 'La noche por delante', 'A corazón abierto', 'La casa de tu vida', el debate de 'Gran Hermano', 'TNT' y 'La noria', entre muchos otros de la cadena de Mediaset.

Tras más de cuatro años en emisión, en abril de 2012 desapareció de la programación televisiva el programa de entrevistas 'La noria' como consecuencia de la entrevista realizada a la madre de El Cuco, uno de los acusados por el crimen de Marta del Castillo, y del posterior boicot de anunciantes del programa a raíz de esta.

En 2023, el presentador dio el salto a La 1 de TVE, donde primero presentó 'Lazos de sangre' y después 'La plaza de La 1' y 'D Corazón' junto a Anne Igartiburu.

Regreso a TV3

Ahora, González regresa a la televisión pública catalana 26 años después para ponerse al frente 'Col·lapse'. Ustrell presentaba el espacio desde septiembre de 2022, está producido por La Manchester Radiofònica, productora audiovisual que es propiedad del periodista.

“Volver a presentar un formato es algo con lo que me siento muy a gusto. Además, uno que tiene un estilo parecido a 'La Noria', el mejor programa de mi carrera”, comentó hace unas semanas el presentador en una entrevista en 'Tardear'.

El formato de entrevistas y tertulias se emite las noches de los sábados en TV3 y suele ser líder de audiencia en su franja, situándose entre el 12% y el 14% de cuota de pantalla.