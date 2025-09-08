Mercado audiovisual
Disney+ suma a su oferta el contenido de Atresplayer
El acuerdo incluye más de 300 horas anuales de contenido nuevo, que se podrá ver sin coste adicional
Los suscriptores españoles de Disney+ podrán ver, a partir de ahora, los contenidos de Atresplayer sin pagar ningún coste adicional. Este es el acuerdo que han presentado este lunes 8 de septiembre las dos plataformas de 'streaming'.
La colaboración entre ambos gigantes del entretenimiento hará que Disney+ incorpore más de 300 horas anuales de contenido de Atresmedia producido en España que se irá renovando de forma regular, en un espacio dedicado a Atresplayer dentro de Disney+.
De hecho, desde hace un tiempo sus abonados ya podían disfrutar de series de Antena como 'Sueños de libertad' y 'La encrucijada' o del concurso 'Tu cara me suena', aunque el primer estreno de una producción original de Atresplayer en Disney+ se producirá este domingo 14 de septiembre con el lanzamiento de la serie 'Mar afuera'.
La ficción, protagonizada por Gabriel Guevara, llegará de forma simultánea a ambas plataformas. Otro de los próximos contenidos de Atresmedia que se verá dentro de poco en Disney+ será la nueva temporada del longevo 'talent show' musical 'La voz', tras su próximo estreno en Antena 3. También estará disponible en Disney+ una selección de series del catálogo de Atresmedia, como ‘Vis a Vis’, ‘Física o Química’ y ‘Aquí no hay quien viva’.
Sin coste adicional
El acuerdo se enmarca dentro de la estrategia de Disney+ de colaborar con televisiones europeas en abierto. "El objetivo es ofrecer más contenido producido en cada país sin que esto suponga un coste adicional para los suscriptores", ha concretado el consejero delegado de The Walt Disney Company para España y Portugal, Simón Amselem. "Es un verdadero lujo y nos permite ofrecer mayor variedad de géneros", ha celebrado el directivo de Disney+.
El acuerdo entre ambas plataformas no contempla una colaboración conjunta a nivel de producción, aunque tampoco lo descartan. "Si encontramos un proyecto en el que tenga sentido trabajar juntos lo haremos", afirma José Antonio Antón, director general de Atresmedia.
La plataforma de Atresmedia lleva casi seis años de vida, en los que han estrenado más de 50 producciones originales ('Veneno’, ‘FoQ: La nueva generación’, ‘Cardo’, ‘La Ruta’, ‘Las noches de Tefia’, ‘La novia gitana’, 'Mariliendre', 'El gran salto'...).
