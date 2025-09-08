Estas son las 12 reinas de la quinta edición de Drag Race España

La expectación por la quinta temporada de Drag Race España alcanzó su punto álgido con el lanzamiento del especial 'Meet the Queens', un evento que marca la cuenta regresiva para el estreno oficial el domingo 28 de septiembre a las 20h. Atresplayer, en colaboración con Atresmedia Televisión, Buendía Estudios y Passion Distribution (en nombre de WOW), ha desvelado las identidades de las doce talentosas reinas que competirán por la codiciada corona y los 50.000€ del premio. Este programa introductorio, presentado por Supremme de Luxe junto a un panel de lujo que incluye a Ana Locking, Samantha Ballentines y Le Cocó, ha servido como la primera toma de contacto con las personalidades y estilos que prometen hacer de esta edición una de las más memorables. Aunque Los Javis, jurado fijo, no pudieron asistir a la rueda de prensa, su presencia en el panel de jueces garantiza la continuidad del juicio experto y carismático que los fans adoran. El taller, el epicentro de la creatividad drag, ya espera lleno de pelucas, pegamento cubrecejas y, sobre todo, un torrente de talento inigualable.

Las nuevas estrellas del drag español

La diversidad geográfica y artística de las participantes es uno de los sellos distintivos de esta edición. Desde el corazón de Barcelona hasta la vibrante Málaga, pasando por Elche, Tenerife, Valencia, e incluso con conexiones internacionales en Copenhague y Caracas, cada reina aporta una perspectiva única al escenario.

Alexandra del Raval, de 27 años y procedente de Barcelona, se autodenomina "una pedazo de chunga" y una vedette de barrio. Su drag se caracteriza por el "brillo, la pedrería y la pluma", y sus puntos fuertes abarcan la belleza, la comedia y el cabaret. Alexandra es una fuerza imparable que se define como "única, inigualable, invencible y mamarracha", y su objetivo es llevarse el premio de 50.000€ para su querido barrio de El Raval. Su energía y su autenticidad prometen ser un torbellino en la competición.

Desde Málaga, llega Dafne Mugler, la participante más joven con 20 años, quien se proclama la primera bailarina de ballet de Drag Race España. A pesar de su juventud, cuenta con una trayectoria considerable y está decidida a demostrar su valía, afirmando ser "guapa, talentosa y ¡diosa!". Dafne busca la corona para llevar a una bailarina ganadora al olimpo drag español.

Denébola Murnau, una "payasita de porcelana" de 23 años originaria de Elche, Alicante, pero con su drag forjado en Madrid. Su estilo es una fusión de "estética, teatrillo y concepto", evocando la imagen de una muñeca linda con un toque misterioso, como si "una película de Marilyn Monroe fuera dirigida por Tim Burton". Su nombre rinde homenaje a las mujeres artistas de su familia y al cine de terror, y ella aspira a que una reina "rara, colorida y pulida" finalmente se alce con la corona.

Tenerife nos trae a Eva Harrington, de 27 años, una "autopista moldeada a carillas y lengüetazos" que se define como la "diva humilde" de la temporada. Su drag es una "explosión de feminidad, caderas, cintura, fortaleza y elegancia", con una personalidad que ella describe como una hipotética hija de Alaska y Mónica Naranjo. Eva busca demostrar que Canarias puede llegar lejos en la competición, sin necesidad de artificios, sino con puro talento.

La "comedy queen" de la temporada, Ferrxn, de 27 años y de Valencia, llega con su tierra por bandera, afirmando "Jo no sóc de València, sóc València". A pesar de que su nombre sugiere profundidad, Ferrxn asegura que es tan simple como que "Ferrán" ya estaba ocupado en Instagram. Con mucha imaginación para sus looks, se propone sorprender a todos y ser la primera reina que "parle valencià", celebrando su identidad cultural.

Desde Caracas, Venezuela, con 52 años, se presenta Krystal Forever, proclamándose "¡Mamá está en casa, queridas!". Su nombre, inspirado en la icónica antagonista de 'Showgirls', refleja su personalidad "mala" y segura de sí misma. Sus referentes son las divas de los 80 y 90, y se autodenomina la "reina de los lipsyncs", con talento de sobra para conquistar el mundo drag.

La Escándalo, de 26 años, llega desde Barcelona para ser "tu sueño friki". Combinando la elegancia clásica con la cultura de los videojuegos, esta reina de Castellón/Barcelona busca aportar "un mundo de fantasía y colores a esta España tan gris". Su dulzura y creatividad prometen desarmar cualquier prejuicio sobre las drags barcelonesas.

Laca Udilla, de 27 años, valenciana afincada en Madrid, adopta un nombre con un toque de ironía histórica. Su bigotillo es su sello distintivo, y su drag se inspira en el cine clásico, los musicales y figuras como Sara Montiel y Rocío Jurado. Con una pasión por el canto y una debilidad por la R (dicho con humor), Laca promete un drag performático y lleno de referencias culturales.

Desde Córdoba, "la ciudad más bonita del mundo", llega Margarita Kalifata, de 32 años. Su nombre combina el barrio marginal de su infancia, Las Margaritas, con la majestuosidad del Califato. Su drag es juguetón y "sex-symbol", inspirado en Pamela Anderson "si fuera andaluza" y en su madre. Margarita busca que su personaje sea un homenaje y una fantasía que su madre no pudo vivir.

Nix, de 29 años, es una fashion queen de Alicante que reside en Copenhague. 'Drag Race' será su primera actuación en España, después de haberse presentado en Dinamarca y Noruega. Se define como "impoluta y sin fallos", y "el rostro de la edición". Sus puntos fuertes son la moda, la belleza y la actuación, y su objetivo es claro: "ya toca una persona trans ganando", llevando su estilo impecable a la cima.

Nori, de 28 años y originaria de Mérida, Extremadura, es la "fashion y muscle queen" de la temporada. Con una pasión por el gimnasio y los diseñadores como Versace y Mugler, Nori promete los "mejores looks y los mejores maquillajes de la temporada". Sus puntos fuertes incluyen la costura, el baile y su estética pulida.

Finalmente, Satín Greco, de 39 años, viene de Torremolinos, Málaga, y se presenta como "la madre" de la temporada. Su nombre rinde homenaje a 'Moulin Rouge' y a su tía, la transformista Tina Greco. Sus referentes son el arte español y las grandes folclóricas, y su talento es vasto: "Lo mismo te hago un folclore español que te levanto la pierna hasta el hombro". Satín es la encarnación del arte español y está lista para demostrarlo.

Una temporada de impacto y talento

La quinta edición de Drag Race España promete ser un escaparate de creatividad, humor y arte drag en su máxima expresión. Cada una de estas doce reinas trae consigo una historia, un estilo y una ambición que resonarán en el público. El 'Meet the Queens' no solo nos ha presentado a las competidoras, sino que ha reafirmado el compromiso del programa con la representación y la celebración de la diversidad.

La combinación de veteranas con la seguridad de Krystal Forever y Satín Greco, junto a la frescura y el ímpetu de Dafne Mugler y Denébola Murnau, asegura una dinámica de competición vibrante. Las fashion queens como Nix y Nori elevarán el listón del diseño y la estética, mientras que las comedy queens como Ferrxn y Alexandra del Raval garantizan risas y momentos inolvidables. La inclusión de narrativas personales profundas, como el homenaje de Margarita Kalifata a su madre o la reivindicación de Nix por la visibilidad trans, añade capas de emoción y significado al espectáculo.

El público puede esperar una temporada llena de sorpresas, desafíos y, por supuesto, mucha purpurina y glamour. 'Drag Race España 5' está listo para cautivar, inspirar y entretener, consolidando aún más su lugar como una plataforma esencial para el talento drag en la península.