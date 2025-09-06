Carlota Corredera desvela el vídeo de Antonio David que sirvió de ejemplo de maldad en 'La Casa de Papel'

'La Casa de Papel' se ha convertido en un fenómeno viral en numerosas partes del mundo. La serie creada por Álex Pina y dirigida por Jesús Colmenar se ha consolidado como una de las producciones españolas más vistas y se convirtió en sus primeras semanas en la segunda más vista de la plataforma.

Esta producción se estrenó en mayo de 2017 en Antena 3 y a finales de ese mismo año en Netflix, que la catapultó a la fama y acabó estrenándose en 191 países. En 2018, Netflix ya anunció que la ficción se había convertido en la serie de habla no inglesa más vista de la plataforma en toda su historia.

"Ejemplo de cómo representar la maldad"

Lo que muchos de los espectadores no saben es la preparación de los actores para convertirse en una banda de atracadores. "El creador de una de las series más importantes de este país, en su primera temporada o en su segunda temporada -ya no lo recuerdo- coincidió el tiempo el rodaje con el momento en el que se anuncia el documental de Rocío ese momento en el que tú estabas con tu vino blanco en Sevilla brotada contra Antonio David pulgurando por las calles", ha dicho Carlota Corredera en 'NoSomos5S'.

"Quiero que sepas que a los actores y a las actrices de esa serie que yo luego os digo que seri edecidieron ponerles el vídeo del momento en que en Sálvame se le comunica a Antonio David lo del documental porque les parecía un ejemplo clarísimo de cómo representar en pantalla la maldad", ha explicado.