Platós, Wyoming y Pérez Reverte

En televisión existe una ilusión difícilmente superable tanto para un profesional que da la cara en pantalla, como para el equipo de decorados y realización. Esa ilusión se traduce en una expresión: estrenar un plató.

Los televidentes nos sentamos en el sofá, miramos un programa y al minuto ya emitimos un juicio sobre el contenido. Mal. Poco se valora la construcción de un plató, desde el momento en el que surge la idea, relacionada con la temática del programa, se pasa a los planos, se inicia el montaje, se pinta y colorea, se ilumina, se ve por pantalla, se rectifica, se vuelven a hacer pruebas y se acaba dando el visto bueno.

En ocasiones se reaprovechan materiales o estructuras de otros programas (la madera no es barata, amigos) porque además un plató de televisión siempre tiene que no sólo perfecto sino impecable. Una mancha en el suelo, una iluminación poco adecuada en un rincón, el mal reflejo de un foco, etc... se multiplica por diez y el monitor acaba siendo muy traicionero porque delata cualquier imprecisión.

Por eso El Gran Wyoming estaba tan eufórico tanto porque 'El intermedio' cumplía esta semana veinte años de emisión, y por el estreno de su nuevo plató: "Mirad qué decorado estrenamos hoy... ¡¡Qué pantallas, qué luces!! Esa mesa enorme, que si os interesa la alquilamos como plaza de parking. ¡¡Si esto parece ya de Antena3!!". Apúntese un 10, amigo Monzón.

En 'El hormiguero' también le pongo un 10 a una de las interesantes frases que dejó ir Arturo Pérez Reverte: "En España tenemos la capacidad de no admitir en público ni una virtud del adversario, ni tampoco sabemos reconocer un defecto en nuestro propio bando. Todo eso resulta muy trágico y peligrosamente español." ¿Dónde hay que firmar, amigo Reverte? Creo que nos falta reflexionar más, gritar menos y leer indefinidamente.

Disculpas

El lunes mencioné que 'El hormiguero' ostentaba el récord de emisiones en nuestro país tanto en número programas como de antigüedad en sus años de emisión, situado a años luz por encima del 123... Y no es así. Me equivoqué al no citar, involuntariamente, que el récord de los récords lo ostenta 'Saber y Ganar', que ha ya ha alcanzado 8.033 programas, emitiendo ininterrumpidamente desde febrero del año 1997. Todavía pagábamos en pesetas. Así que al César lo que es del César y a Jordi Hurtado lo que ha trabajado.