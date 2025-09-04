¿Me das tu teléfono personal?

A ver una cosa: ¿a partir de qué momento hemos normalizado que reunir un buen número de seguidores en redes sociales es sinónimo de respeto, de admiración, e incluso hasta de prestigio? ¡Pero si se pueden comprar! Creo personalmente que no debería ser así, pero tengo la percepción que hay quien lo entiende de esa manera. Y pongo un ejemplo para explicarme.

Acabas de conocer a una persona y para evitar cierto apuro solicitando el número de teléfono móvil, porque es evidente que se trata de un dato extraordinariamente privado y yo creo que hasta puede parecer algo invasivo, acabas pidiendo el contacto en Instagram. "No tengo su móvil pero tengo su contacto en esta red social". No estará de más advertir que con un seguimiento bidireccional esta aplicación permite que los seguidores puedan enviarse mutuamente mensajes e incluso realizar vídeollamadas en cualquier momento.

Claro: facilitar un número de teléfono permite efectuar lo mismo, pero implica que la otra persona ya tenga el mismo contacto que tienen mis hijos, mi hermano o mis mejores amigos. Y que una vez esa persona lo tiene nunca sabes quien lo puede llegar a tener. Todos conocemos la conocida frase de "yo no te he dado nada, pero toma nota del número de, por ejemplo, Aitana, o Leo Messi".

No olvidemos que un número de teléfono móvil (y según a quién pertenezca) es el sueño húmedo de numerosos particulares y empresas porque disponer de ese número se acumula un sinfín de posibilidades para proponer ventas, realizar propuestas, enviar mensajes de acoso... y sobre todo la posibilidad de realizar grandes estafas vía SMS, porque por probabilidad siempre acaba picando el 1% de los mensajes enviados.

Pocas personas son quienes piden el contacto de Facebook; hay quien dice que es para gente mayor, aunque sigue siendo la red con más seguidores del mundo, sumando más de tres mil millones de usuarios. No está mal, ¿eh?

Hay quien coloca en su perfil personal su nombre y apellido: "Soy Pepito Pérez", y como primera definición la expresión "Life lover", amante de la vida y "healthy food", comida sana. ¡Nos ha jodido la madre superiora; sólo faltaría que odiara la vida y que le encantase comer mierda. Eso sí, en inglés queda súper cool.

Otro día me referiré a Threads, una red social -otra más, propiedad de META- convertida amablemente en un sucedáneo del nuevo Tinder.