Sexo, mentiras y especial informativo

A buen seguro que mis queridas Mamarazzis (Laura y Lorena) me dejarán que explique un caso que perfectamente podría tener cabida en su exitoso pódcast que emiten los miércoles, aquí en EL PERIÓDICO. Es cierto que lo ocurrido no es reciente, sino que sucedió algo más de un par de décadas.

La cosa es que me ha venido a la cabeza porque hace poco me decía un amigo que algún día Antena 3 se va a ir a publicidad y no va a saber volver. Una buena ocurrencia que más allá de la ironía y que se aproxima algo a la desilusión que tenemos cuando vemos una película por televisión y a menudo los cortes publicitarios nos parecen más largos que la propia película. Pues bienvenida sea la publicidad, oiga, que es un gran género y una gran industria, aunque en ocasiones hace que nos vayamos a dormir algo más tarde de lo previsto para ver el final de una película.

Un caso verídico

Voy al tema. Recuerdo lo que hizo que un presentador que escogió una mala tarde y una peor excusa para engañar a su pareja. "Maruja" (un nombre figurado, claro) "cariño, te tengo que dejar porque la cadena ha programado para esta noche un especial informativo. No sé a qué hora llegaré, amor". El tema del especial obedecía a una presunta crisis de gobierno de Mariano Rajoy. Bien, hasta aquí todo parecía creíble. Pero... nuestro amigo cometió tres fallos garrafales, tres, a cual más grave, para certificar el engaño.

El primero: Maruja sospechó bastante cuando el Antonio de turno, "su" Antonio, se puso tanta colonia antes de salir de casa, algo que él realizaba en muy pocas ocasiones. Ella, sin pertenecer al periodismo, conocía unos mínimos, como que hasta la fecha los olores no se transmiten a través del televisor.

El segundo: Antonio se dejó en casa la acreditación de la cadena, cosa que le pasaba pocas veces el año; es decir, el pase que habitualmente se lleva enganchado en una hebilla del cinturón o en el propio cuerpo y que abre desde el parking hasta todas las puertas.

El tercer error, garrafal sin duda, que delató al mentiroso Antonio. A partir de las 10 de la noche la cadena emitió 'La gran película', un largometraje que fue un tostón de mucho cuidado que se alargó, publicidad incluida, cerca de las tres horas y que ella se tragó, sola en el sofá de su casa, esperando ver aquel "especial informativo" que desde luego jamás existió ni se llegó a emitir.