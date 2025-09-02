Lo contó Diego Fortea.

Durante este pasado verano he escuchado casi todos los episodios de un programa que ha emitido Onda Cero cada madrugada, de cinco a seis de la mañana, y que se titula 'Lo contó la radio'. El espacio está presentado por Diego Fortea, a quien no conozco personalmente, y es un merecidísimo homenaje al medio radiofónico en toda regla.

A ver: he descansado mucho y bien durante este mes de agosto como como para tener que madrugar cada día y escuchar el programa. Por fortuna, esa herramienta llamada "radio a la carta", a menudo confundida con podcast, me ha facilitado la tarea.

'Lo contó la radio' tiene una duración de más o menos una hora y entrevista en cada capítulo a un profesional de renombre del medio y donde destaco, ante todo, dos aspectos. En primer lugar, la inacabable fonoteca personal de Diego Fortea relacionada con cada entrevistado aportando documentos radiofónicos de gran valor y que un servidor ha disfrutado.

En segundo término la más que impresionante nómina de invitados "premium" entrevistados en el programa y, aquí viene parte del mérito, durante el pasado mes de agosto, sea de manera presencial en los estudios centrales en San Sebastián de los Reyes o fuera de los mismos: desde Pedro Ruiz (con documentos de su etapa en Radio Barcelona), Pepa Fernández (con cortes de su presencia en la Cadena 13 de los años 80), José María García (con sonidos de su estancia en la SER), o la propia historia de Onda Cero que en noviembre cumplirá 35 años.

Reactivar la fonoteca y revivir el momento en el que Gemma Nierga iniciaba como buenamente podía "La ventana", en la Cadena SER, horas después del cruel asesinato del amigo y tertuliano del programa Ernest Lluch tienen, 26 años después, un valor incalculable. Se trata de un estremecedor testimonio, disponible en la versión de video de este articulo.

Un excelente para Diego por la recuperación sonora de documentos como este, y otro para Gemma, con el orgullo de haber compartido muchas horas de micrófono con ella, también en 'La Ventana' de la SER.

El valor de la radio y del audio en general, así como la cantidad y calidad de matices que aporta como el tono de la voz, los silencios, etc... con la ayuda de la barrera que nos ofrece el tiempo, resulta tan impresionante que a menudo deja en ropa interior a cualquier otro medio.

Pueden escucharlo. Es gratis y está ubicado en Ivoox. Y gracias, Diego.