El futuro empieza hoy

Entre hoy y el próximo lunes empieza oficialmente el curso radio televisivo; y con él los estrenos, las reentrés y muchas dudas que me acechan sobre hacia dónde irán las preferencias de los usuarios de estos medios. Y también hoy lunes inicia su vigésima temporada "El hormiguero" llegando a sus veinte años consecutivos.

Hay quien apunta, sin base ni conocimiento alguno, que el archi popular concurso "123 responda otra vez" supera con creces las ediciones del programa de Motos. Eso es no tener ni idea. El 123 fue un concurso familiar y marcó época en la televisión de nuestro país, pero estuvo en antena diez temporadas, con Kiko Ledgard, Mayra Gómez Kemp, Jordi Estadella, Miriam Díaz Aroca, Josep María Bachs y Luis Larrodera como presentadores y 411 programas semanales.

El equipo de Pablo Motos inicia hoy su vigésima temporada, sumando 2.983 programas. Se trata de un programa que ya es leyenda de la televisión en España, superado tan sólo por Informe semanal, con más de 36 presentadores durante 50 años de su emisión; y el Telediario, claro, que lleva en antena desde que se construyeron los estudios en el Paseo de la Habana en Madrid en el año 1956.

Le deseo toda la suerte a Pepa Bueno, desde hoy cara visible y responsable firmante de la segunda edición. No será fácil su reentré porque entrevistará en directo al responsable del ejecutivo, Pedro Sánchez. Una buena prueba, para empezar. Porque amén de La 1, también la emitirán La 2, el Canal 24 horas, Radio Nacional y RTVE Play. Supongo que para que el martes aparezca como titular una buena cifra total de televidentes. Por un poco más yo hubiera añadido Teledeporte y Clan TV. Estaré atento sobre quién de los dos, si Pepa o Pedro, está más a la altura de la presión del directo.

Quienes tengan memoria recordarán una famosa entrevista impregnada de tensión hace 30 años, en 1995 realizada por Iñaki Gabilondo a Felipe González, el entonces Presidente. Nada más empezar, Iñaki formuló al mandatario su vinculación con los GAL: "Buenas noches: ¿Por qué sabe usted que no se va a descubrir nada que afecte al gobierno?. ¿Usted no sabe absolutamente nada del GAL?". Felipe lo negó siempre y las caras de Iñaki eran un poema.

Tomémosla como ejemplo de lo que es Periodismo. Y aceptemos una repregunta precedida de un silencio, como señal de mínima credibilidad ante una respuesta anterior.