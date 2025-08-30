El presidente de RTVE responde al PP en un comunicado y ratifica a Sarah Santaolalla: "La televisión pública no puede negociar con el ataque a los Derechos Humanos"

RTVE ha emitido un comunicado este sábado en defensa de su colaboradora Sarah Santaolalla después de que el PP pidiera que rescindan su contrato por decir en el programa "hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al Partido Popular y a Vox". El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos ha considerado que "insulta de manera gratuita a más de 11 millones de españoles" y ha denunciado que "recibe una remuneración sufragada con dinero público por su colaboración en RTVE, y esto es incompatible con el insulto a millones de españoles", por lo que exigió a la Corporación que rescinda "de inmediato cualquier colaboración con esta analista".

El comunicado de RTVE

"Los ataques que están sufriendo RTVE, algunos de sus profesionales y colaboradores/as, no son algo casual sino causal. Las causas tienen que ver con nuestra mayor competitividad y con la promoción del debate político plural desde la tele y la radio pública", ha escrito el presidente de la corporeación en la red social X. Son "causas empresariales y políticas ajenas al servicio público. Es decir, Tv pública sí 'ma non troppo'".

"El pluralismo político en televisión se ha reducido sustancialmente en los últimos años. Y ahora resulta sorprendente que muchas opiniones se den cita en la radio y la tele públicas (todas las que respetan la democracia y los derechos humanos). Más sorprendente (e intolerable para algunos) resulta que RTVE venga desarrollando una agenda propia que no sea un mero reflejo de lo que otros deciden que es noticia o motivo de comentario en tertulias", ha añadido José Pablo López en el comunicado.

El presidente de RTVE afirma que "es nuestra obligación como medio público trabajar contra el control de la información, ofreciendo otros temas y puntos de vista en una sociedad en la que algunos presentan la diversidad (política, informativa, de orientación sexual, de color de piel) como un antivalor".

"No sobra nadie"

"La radio y la tele públicas son un dique frente al pensamiento único que ha creado su propio ecosistema informativo para reforzar ciertos discursos, generalmente autoritarios. Unos discursos que criminalizan la discrepancia o que señalan a colectivos como feministas, LGTBi o inmigrantes", ha asegurado. "RTVE no puede negociar con el ataque a los Derechos Humanos más básicos, debe estar a la vanguardia de su defensa. Hay quienes solo toleran los medios públicos mientras que no sean molestos", ha escrito.

José Pablo López recuerda que la "libertad de expresión cómoda no afianza la democracia, únicamente la anestesia frente a los bulos y desinformación de aquellos que sí quieren acabar con ella" y que RTVE tiene como misión promover un auténtico debate democrático y plural, aunque no resulte cómodo".

"Es imposible sanar la democracia sin los medios públicos, sus profesionales y sus colaboradores. Por eso en RTVE no sobra nadie. Por eso, mi reconocimiento a los que cada día, con aciertos y errores pero con buena voluntad, trabajan por una RTVE más autónoma y consciente de su papel central en nuestra democracia. Por todo esto, cada día más gente conecta con RTVE", ha finalizado en el comunicado.