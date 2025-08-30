Pepa Romero: "El plató es como mi salón y se me olvida que hay gente detrás"

Por segundo año consecutivo, Pepa Romero (Ferrol, 1984) se ha puesto al frente de 'YAS Verano', la versión estival de 'Y ahora Sonsoles'. La periodista inició su trayectoria en el grupo COPE, más tarde pasó por Nova y después dio el salto a Intereconomía. Más tarde pasó a trabajar para Telemadrid, abordando reportajes de denuncia social, investigación y política. En 2017 fichó por 'Equipo de investigación', el programa de Glòria Serra en La Sexta, hasta su salto como reportera al lado de Sonsoles Ónega en 2021, primero en 'Ya es mediodía', en Telecinco, para después acompañarla en su fichaje por Antena 3.

Ha repetido este verano al frente de ‘YAS Verano’. ¿Cómo se ha sentido?

Es una oportunidad fantástica y una responsabilidad enorme. Me encanta mi trabajo y esas tres horas de programa cada día son maravillosas. Me parece un programa muy entretenido y con una labor muy importante. Tiene actualidad pura y dura, entretenimiento, corazón, entrevistas... Es un magazine que lo tiene todo y puedes desarrollar todas las facetas. Eso para un periodista es muy satisfactorio.

¿Está muy pendiente de los datos de audiencia?

Cuando me despierto por la mañana tardo un rato en mirar el móvil porque igual tengo un mensaje de mi subdirector o de alguien que me dice cómo van las audiencias. No quiero mirarlo al momento porque me levanto con tensión. Yo me veo con la obligación como presentadora sustituta de mantener la audiencia del curso. Es una presión que me impongo yo, porque desde el programa ya me han dicho que son conscientes de las complicaciones: baja el consumo televisivo, cae la información y es una cara diferente, porque Sonsoles es el gran reclamo.

En uno de los programa recibió la visita sorpresa de su madre. ¿Cómo lo vivió?

Empecé a llorar y no podía ni hablar. Le agradezco muchísimo a mi equipo que me dieran ese regalo, porque es algo para siempre. Cumplí 41 años, como decía mi madre, estando en el lugar donde más feliz soy, rodeada de un equipo maravilloso y, que aparezca ella y me recuerde lo duro que fue llegar hasta aquí, me emocionó mucho.

¿Por qué fue tan duro?

Me acordé de la niña de 25 años a la que una vez un director le dijo que no valía para la televisión. Me acordé de ella, de lo mal que lo pasó, de lo que lloró y de las fuerzas que tuvo que reunir para seguir y apostar por este mundo. ¿Quién es nadie para decirle a una persona que está empezando en esta profesión que no vale? A mí eso no me hundió, pero a otra persona sí que le puede pasar.

¿Cuándo supo que quería ser periodista?

Siempre me he sentido cómoda delante de una cámara, no es algo que me asuste. Mi madre, desde que tengo tres años, me está filmando con una cámara y yo me ponía a presentar un programa, copiando de la tele y de los programas que yo veía. Fue mi madre la que, cuando tenía que hacer la solicitud de la universidad y le dije que me planteaba estudiar Comunicación Audiovisual, Derecho o Administración de Empresas me dijo que no, que estudiara periodismo.

¿Se equivocó?

No. Hay veces que ni tú misma sabes tu vocación y ella me había visto desde pequeña. Yo desde un primer momento lo disfruté. Es verdad eso de que si trabajas de lo que te gusta nunca tendrás que trabajar. Hay días duros, muchas horas y mucho cansancio, pero siempre que hago mi trabajo, me encanta y lo disfruto mucho.

¿Se ha encontrado con más obstáculos en su trayectoria?

Te encuentras con muchos noes, muchos palos en las ruedas, decepciones, gente que no confía en ti, gente que de repente no cuenta contigo por motivos que no tienen nada que ver contigo. Es una profesión muy complicada, hay muy poca gente y es muy difícil ir consiguiendo tus metas. Yo he trabajado muy duro y muchas horas. Nunca me he ido a mi hora a mi casa y estás todo el día viajando. Pero gracias a Dios también me he encontrado con manos de gente que me ha hecho ir subiendo de escalón y esas manos nunca las olvidaré. Tengo los nombres grabados en la cabeza.

¿Qué es lo que más le llena de su profesión?

Me encanta poder reivindicar cosas y poder tirar de las orejas a las organizaciones cuando no se portan como se tienen que portar. Me encanta hacer entrevistas íntimas, que este programa me da la oportunidad de conocer a gente y descubrir todo de ellos. Eso me parece una oportunidad fantástica y un regalo. Es una profesión dura, pero muy aventurera y muy satisfactoria porque puedes ayudar a mucha gente.

Se han publicado algunas noticias sobre polémicas que ha vivido en el programa. ¿Cómo vive estar en el foco?

Si te soy sincera, me dan pánico los digitales. Ellos buscan el titular, pero el titular muchas veces tiene que ir acompañado de un contexto. Yo soy muy natural, digo muchas cosas como me salen. Intento tener mucho filtro, pero es verdad que en mi naturalidad digo muchas cosas que provocan titulares. Hay veces que salgo del programa sabiendo los titulares que van a sacar.

¿Se pone algún filtro?

Yo doy juego porque soy de decir todo lo que pienso. Muchas veces me olvido de que hay una cámara y gente detrás. Para mí el plató es como si fuera el salón de mi casa y estuviera con mis amigos. Se me olvida que detrás hay cuatro millones de personas que en algún momento conectan con el programa. Yo siempre he tenido como premisa que la gente en casa sienta que el programa es parte de su salón, que vean una tertulia divertida, complicidad y que tú, como presentadora, estás teniendo en cuenta a la audiencia.