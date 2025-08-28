Estas son las fechas de la vuelta de los programas de televisión: calendario de regresos y estrenos

El calendario televisivo de 2025 se presenta como un rompecabezas estratégico para las principales cadenas en España. Con la llegada de septiembre, mes tradicionalmente marcado por el pistoletazo de salida de la nueva temporada, las televisiones se enfrentan a decisiones clave sobre cuándo y cómo relanzar sus programas estrella. La coincidencia del 1 de septiembre con un lunes natural ha añadido un elemento de incertidumbre, generando diversas estrategias entre los gigantes de la pequeña pantalla: la firmeza de Atresmedia, la flexibilidad de RTVE y el hermetismo de Mediaset.

La consistencia de Atresmedia

Atresmedia, englobando Antena 3 y laSexta, ha optado por una estrategia de arranque simultáneo y contundente. La fecha elegida, el lunes 1 de septiembre de 2025, se perfila como el día clave para el regreso de la gran mayoría de sus programas y presentadores insignia. Esta decisión busca generar un impacto inicial fuerte y consolidar su programación desde el primer momento de la nueva temporada.

En Antena 3, el 1 de septiembre verá el regreso de figuras tan conocidas como Susanna Griso a "Espejo Público", Sandra Golpe y Vicente Vallés a Antena 3 Noticias, y Sonsoles Ónega a "Y ahora Sonsoles". Programas consolidados como "La Ruleta de la Suerte" y "Cocina abierta de Karlos Arguiñano", que han mantenido su emisión durante el verano, seguirán su ritmo habitual. Uno de los regresos más esperados es el de Pablo Motos al frente de "El Hormiguero", que retomará el access prime time con una semana de antelación respecto a su principal competidor en La 1. Esta anticipación es un movimiento táctico claro para captar audiencia desde el inicio.

LaSexta sigue una línea idéntica. Antonio García Ferreras volverá a "Al Rojo Vivo" el mismo lunes 1 de septiembre, a pesar de que en otras temporadas había retrasado su regreso. Los informativos también recuperarán a sus rostros habituales, con Helena Resano al mediodía y Cristina Saavedra junto a Rodrigo Blázquez por la noche. El magacín de sobremesa "Zapeando", con Dani Mateo, y "Más Vale Tarde", con Iñaki López y Cristina Pardo, también reiniciarán sus emisiones ese día. "El Intermedio", con El Gran Wyoming y Sandra Sabatés, hará lo propio, compitiendo directamente con la incógnita de la ubicación de "First Dates". Además, laSexta presenta como novedad la expansión de su programación de fin de semana, con la versión "Weekend" de "Aruser@s" y la ampliación de "La Roca" a la tarde del sábado, ambos estrenándose el 6 de septiembre. La estrategia de Atresmedia es clara: cohesión y anticipación.

La versatilidad de RTVE

RTVE, a través de La 1, presenta un calendario de regresos más escalonado y flexible, sin una fecha única y determinante para el inicio de toda su programación. Esta aproximación permite a la cadena pública adaptar sus lanzamientos a las necesidades específicas de cada formato y a la disponibilidad de sus presentadores.

En las mañanas, "La hora de La 1" ya cuenta con Silvia Intxaurrondo en solitario, y "Mañaneros 360" verá el reencuentro de Javier Ruiz y Adela González el 1 de septiembre. Los Telediarios también experimentarán importantes regresos ese mismo día, con la llegada de Pepa Bueno al TD2 y las reincorporaciones de Álex Barreiro y Alejandra Herranz. La novedad en el fin de semana, con Marc Sala y Lourdes Maldonado, está prevista para el sábado 6 de septiembre.

Las tardes de La 1 mantienen cierta incertidumbre, especialmente con el magacín "Malas lenguas" de Jesús Cintora y la dependencia de la programación del nuevo programa de Marta Flich y Gonzalo Miró, que aunque sin fecha oficial, se apunta al 15 de septiembre. El access prime time será para "La Revuelta" de David Broncano, que iniciará su nueva temporada el lunes 8 de septiembre, una semana después de su competidor directo, "El Hormiguero". Esta decisión podría deberse a una estrategia para no chocar frontalmente en el primer día o a la necesidad de ajustar la producción. La diversidad de fechas y la inclusión de nuevos proyectos reflejan la intención de RTVE de experimentar y adaptarse a las dinámicas de la audiencia.

El enigma de Mediaset

Mediaset, con Telecinco y Cuatro, se distingue por una estrategia marcada por el secretismo absoluto, generando una gran expectativa en torno a los regresos de sus programas y presentadores. Aunque no hay confirmaciones oficiales, los indicios apuntan a que la cadena podría inclinarse por el lunes 8 de septiembre como fecha principal de arranque, coincidiendo con el inicio de las clases escolares y el FesTVal de Vitoria, un evento clave para las presentaciones televisivas.

En Telecinco, la atención se centra en los cambios en las mañanas. "La mirada crítica", "El programa de AR" y "Vamos a ver" se reorganizarán, y se especula con el regreso de Ana Rosa Quintana el 8 de septiembre. Sin embargo, no hay confirmación sobre la vuelta de Ana Terradillos y Patricia Pardo. Los informativos también están rodeados de interrogantes, con la incógnita sobre el reinicio de la labor de Carlos Franganillo en la edición nocturna y la situación de María Casado en el fin de semana.

Las tardes de Telecinco presentan aún más incógnitas. El nuevo magacín de Joaquín Prat, que sustituirá a "Tardear", no tiene fecha de estreno, al igual que el regreso de Jorge Javier Vázquez a "El diario de Jorge". Lo que sí se mantiene en emisión es el concurso "Agárrate al sillón", que ha sustituido a "Reacción en cadena" durante el verano. En los fines de semana, el nuevo programa del corazón "Vaya fama" y el regreso de Emma García a "Fiesta" son también fechas inciertas.

Cuatro sigue la misma tónica de misterio. No se sabe cuándo volverá Nacho Abad a "En boca de todos" ni cuándo lo harán Alba Lago y Diego Losada a Noticias Cuatro. La vuelta de Risto Mejide a "Todo Es Mentira" es otra de las incógnitas, aunque su nueva copresentadora, Laila Jiménez, ya se ha podido rodar en verano. Un caso particular es el de "First Dates", que, tras su paso por Telecinco en verano y su buen rendimiento, no se sabe si regresará a Cuatro o permanecerá en la cadena principal. Este enfoque reservado de Mediaset busca mantener la expectación y posiblemente revelar sus cartas en el último momento, creando un factor sorpresa.

En definitiva, la temporada televisiva 2025-2026 se perfila como un campo de juego estratégico donde cada cadena implementa su propia visión. Desde la unidad y anticipación de Atresmedia hasta la gradualidad de RTVE y el velo de misterio de Mediaset, la batalla por la audiencia en septiembre promete ser tan intensa como cada año, con la intriga de los regresos y los estrenos como principal aliciente para los espectadores.