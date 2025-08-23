DEP
Consternación y emotivas reacciones en redes sociales por la muerte del periodista Javier Cid
Muere el periodista Javier Cid
El mundo del periodismo y la televisión española están de luto tras conocerse el inesperado fallecimiento de Javier Cid, periodista de 'El Mundo' y colaborador de espacios televisivos como “Y ahora Sonsoles” y “La Sexta Xplica”, a los 46 años. Cid fue hallado sin vida este viernes en su domicilio del barrio madrileño de La Latina. Las causas de su muerte permanecen desconocidas por el momento.
Avalancha de mensajes y recuerdos en X e Instagram
Desde primera hora, las redes sociales se han inundado de mensajes de afecto y reconocimiento. El hashtag #JavierCid se ha convertido en un espacio para compartir recuerdos personales, anécdotas de redacción y muestras de cariño. Colegas de profesión, escritores, presentadores y seguidores han dedicado palabras emocionadas al periodista zamorano, destacando su forma única de entender la profesión y su carácter abierto, siempre dispuesto a conversar y tender puentes.
Mensajes en Instagram y X rescataban imágenes recientes de Javier disfrutando de sus vacaciones en el Amazonas, así como anécdotas de su paso por los medios y los círculos de activistas.
Oleada de condolencias y homenajes
La presentadora Pepa Romero, encargada de comunicar la noticia en directo durante el magazine “YAS Verano”, rompió a llorar visiblemente afectada, transmitiendo un emotivo mensaje: “Destacó con elegancia en todos los ámbitos periodísticos a los que se dedicó. Siempre se sintió especialmente orgulloso por su labor en defensa de los derechos del colectivo LGTBI. Mandamos un abrazo enorme a la familia y a ti, Javier, allí donde estés, un beso enorme”.
De las redes a la televisión: el vacío que deja
La redacción de El Mundo lamentó “la peor noticia que podíamos dar”, subrayando el impacto de sus reportajes y su implicación en hechos sociales como el chemsex, además de su contribución para visibilizar problemas reales en la Comunidad de Madrid.
Por su activismo en defensa de los derechos LGTBI, Cid fue reconocido con el Premio Alan Turing en 2019. Numerosos mensajes han recordado su trabajo incansable y el orgullo que sentía por visibilizar y defender la igualdad desde el periodismo de calidad.
