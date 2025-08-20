Lowi TV: oferta de canales y precios

En un mercado de las telecomunicaciones cada vez más saturado y competitivo, la capacidad de ofrecer un valor añadido se ha convertido en la clave para la captación y retención de clientes. Siguiendo esta premisa, Lowi, la popular marca operador low cost de Vodafone, ha dado un paso estratégico al lanzar su propio servicio de televisión: Lowi TV. Esta incursión no es solo una respuesta a las demandas del mercado, sino un movimiento calculado para enriquecer su ecosistema de fibra y móvil, ofreciendo una solución de entretenimiento completa que busca fidelizar a sus clientes actuales y atraer a nuevos usuarios con una propuesta agresiva en precio y funcionalidades.

El servicio se presenta como una amalgama entre la televisión lineal tradicional y las ventajas del streaming moderno, todo ello articulado a través de un dispositivo que pretende unificar la experiencia de visionado en el hogar. Lejos de ser un simple añadido, Lowi TV se postula como un centro de entretenimiento integral.

Una propuesta sencilla y potente: ¿qué es Lowi TV?

En esencia, Lowi TV es una plataforma de televisión de pago que combina canales en directo con funcionalidades de vídeo bajo demanda. El corazón de la experiencia es su decodificador 4K con Android TV, un dispositivo autoinstalable que convierte cualquier televisor en un centro de entretenimiento inteligente. Esta elección tecnológica es fundamental, ya que no solo da acceso a la oferta de canales de Lowi, sino que, al operar con Android TV, permite al usuario instalar otras aplicaciones de streaming como Netflix, Prime Video o Disney+. De este modo, el decodificador de Lowi aspira a convertirse en el único dispositivo que el usuario necesita para gestionar todo su ocio audiovisual.

El servicio está diseñado con la flexibilidad en mente. Es una plataforma multidispositivo, lo que significa que el contenido no está atado a un único televisor. Los usuarios pueden registrar hasta cinco dispositivos (móviles, tabletas, televisores adicionales) y disfrutar de las emisiones en dos de ellos de forma simultánea. Esta característica es especialmente valiosa para los hogares con varios miembros, permitiendo consumos paralelos sin conflictos y adaptándose al estilo de vida actual, donde el contenido se consume en cualquier lugar y momento.

Más de 100 canales y flexibilidad: la oferta de contenidos

La oferta de Lowi TV se articula en torno a una parrilla de más de 100 canales que abarcan una amplia gama de géneros para satisfacer a todo tipo de público. La selección incluye canales de entretenimiento generalista con nombres de peso como WarnerTV, Star Channel y AXN; de documentales con sellos de calidad como National Geographic; además de una variada oferta de canales infantiles, musicales, de estilo de vida, así como canales regionales e internacionales que no siempre están disponibles en la TDT abierta.

Sin embargo, el verdadero valor añadido del servicio reside en sus funcionalidades avanzadas, que modernizan por completo la experiencia de ver televisión. Los usuarios tienen acceso a un completo control del directo, pudiendo pausar una emisión en vivo y reanudarla más tarde. Además, la función de grabación en la nube permite almacenar programas para verlos en otro momento. Quizás la característica más destacada es el servicio "Últimos 7 Días", que pone a disposición del usuario todo el contenido emitido en la última semana a la carta, eliminando la tiranía de los horarios de emisión. A esto se suman controles por voz para una navegación más cómoda y robustos controles parentales.

Precio competitivo y paquetes adicionales: estructura de costes

Fiel a su filosofía de bajo coste, la estructura de precios de Lowi TV es uno de sus principales atractivos. El paquete básico tiene un coste de tan solo 5 euros al mes. No obstante, es crucial señalar que este servicio es exclusivo para clientes del operador; para acceder a él, es imprescindible tener contratado un plan convergente de fibra y móvil con Lowi. No se puede contratar de forma independiente. Esta estrategia busca claramente fortalecer el vínculo con sus clientes existentes y hacer más atractivos sus paquetes combinados.

Para aquellos que buscan una oferta más especializada, Lowi TV permite la personalización. La plataforma facilita la contratación de servicios como Netflix, Prime Video o Disney+, a menudo con precios especiales. Además, para los aficionados al deporte, ofrece el Pack Deportes por un suplemento de 3 euros mensuales. Este paquete es especialmente interesante, ya que incluye canales como LaLiga Hypermotion para seguir la segunda división del fútbol español, Eurosport 1 y 2 con competiciones de tenis y ciclismo, y otros canales de nicho como Surf Channel o Extreme. Esta modularidad permite a cada usuario configurar una oferta a su medida sin disparar el coste final, consolidando la propuesta de valor de Lowi en un mercado muy reñido.