Una periodista de TVE carga contra las televisiones por lo que hacen en los incendios en España: "Ya basta de peticiones para estar al límite"

España está viviendo uno de los veranos más críticos en cuanto a incendios. Con unas temperaturas disparadas por encima de los 40 grados y un terreno seco debido a la sequía perpetua en la que vive el país, todo terreno forestal o agrícola es carne de cañón para la propagación del fuego.

Por eso, muchos medios se han desplazado durante los últimos días a la zona cero de los incendios para reportar de primera mano las tareas de extinción y el avance de las llamas, aunque no todo el mundo está de acuerdo en la manera en la que se está cubriendo el desastre.

Así lo ha revelado la periodista de 'Mañaneros 360', Gemma Camacho, que ha querido aprovechar el altavoz de las redes sociales para mandar un mensaje de denuncia a algunas cadenas de televisión por la manera en la que tratan a sus trabajadores en una situación tan peligrosa como el estar al lado de las llamas en un incendio.

"Con todos mis respetos, no entiendo la necesidad de exponernos, de peligrar para contar la noticia", exponía la profesional de la cadena pública en Instagram, donde añadía que "ya está bien, ya basta de peticiones para estar al límite".

La periodista de TVE, Gemma Camacho, denuncia la situación de sus compañeros de otras cadenas. / Instagram @gemmacamacho

Dos periodistas, al límite de las llamas

La denuncia de la periodista llega después de que dos compañeros de Telecinco tuvieran que huir por patas de las llamas de uno de los focos del fuego en Jiménez de Jamuz, en León. Concretamente, la reportera de 'Informativos Telecinco', Noemí Bautista, y un cámara casi se ven atrapados por las llamas cuando estaban grabando una toma para emitirla más tarde.

Además, la propia cadena emitía el angustioso vídeo donde se escucha a los profesionales cortar la grabación y salir corriendo ante el avance del incendio, antes de volver a conectar con ella para que explicase la situación desde el centro para los vecinos refugiados. "En tan solo unos segundos el fuego, que estaba lejos, cambió de dirección", explicaba con más calma la periodista, ya en el sitio seguro.

Ante esta situación, Camacho denunciaba que en muchas ocasiones los periodistas son tratados como "marionetas de la tele", llegando incluso a poner en peligro la vida por tener el plano más espectacular de todos: "El espectador lo va a entender igual con colas", indicaba.

Este suceso llegaba tan solo unas horas después de que otra reportera, Pepa Romero, en este caso de 'Antena 3', tuviera que ser ayudada a salir de las llamas por los vecinos cuando estaba cubriendo los incendios también en Castilla y León: "Nosotros informamos, pero, por favor, lo primero es la seguridad. No tenemos que meternos en el fuego para informar de esto", le apuntaba una compañera desde plató.