Muere el actor barcelonés Cesc Queral, que se hizo popular en TV-3 con el personaje de 'la Vicenteta'

Cesc Queral, actor, cómico, guionista y docente barcelonés que se hizo muy popular a finales de los años 80 y principios de los 90 con sus apariciones en TV-3 interpretando al personaje de 'la Vicenteta', ha fallecido este viernes 15 de agosto, según ha comunicado su familia.

Nacido en Barcelona y criado en el barrio de Sants, el joven Queral aspiraba a convertirse en historietista del TBO pero cambió esa primera vocación por la interpretación y, después de varias experiencias en pequeñas compañías teatrales, fundó en 1977 la Escola d’Actors de Barcelona, que también se encargó de dirigir. Alternó la docencia con los trabajos como intérprete teatral y cómico de variedades y en 1988 hizo su primera aparición televisiva en el programa de TV-3 'Tres pics i repicó', dirigido por Joaquim Maria Puyal y presentado por Antoni Bassas.

En ese programa, mezcla de concurso y comedia, Queral interpretaba al personaje cómico 'la Vicenteta', una veterana cupletista valenciana que había llegado a Barcelona en busca de una oportunidad. El personaje se hizo enormemente populary el actor le sacó partido protagonizando varias giras por toda Catalunya, Valencia y Baleares con un espectáculo centrado en 'la Vicenteta'. También participó en otros montajes, así como en programas de televisión y radio, todo ello sin dejar su puesto al frente de la Escola de Actors.