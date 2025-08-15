Óbito
Muere el actor barcelonés Cesc Queral, que se hizo popular en TV-3 con el personaje de 'la Vicenteta'
El intérprete, cómico y guionista fue también fundador y director de la Escola d'Actors de Barcelona
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
Cesc Queral, actor, cómico, guionista y docente barcelonés que se hizo muy popular a finales de los años 80 y principios de los 90 con sus apariciones en TV-3 interpretando al personaje de 'la Vicenteta', ha fallecido este viernes 15 de agosto, según ha comunicado su familia.
Nacido en Barcelona y criado en el barrio de Sants, el joven Queral aspiraba a convertirse en historietista del TBO pero cambió esa primera vocación por la interpretación y, después de varias experiencias en pequeñas compañías teatrales, fundó en 1977 la Escola d’Actors de Barcelona, que también se encargó de dirigir. Alternó la docencia con los trabajos como intérprete teatral y cómico de variedades y en 1988 hizo su primera aparición televisiva en el programa de TV-3 'Tres pics i repicó', dirigido por Joaquim Maria Puyal y presentado por Antoni Bassas.
En ese programa, mezcla de concurso y comedia, Queral interpretaba al personaje cómico 'la Vicenteta', una veterana cupletista valenciana que había llegado a Barcelona en busca de una oportunidad. El personaje se hizo enormemente populary el actor le sacó partido protagonizando varias giras por toda Catalunya, Valencia y Baleares con un espectáculo centrado en 'la Vicenteta'. También participó en otros montajes, así como en programas de televisión y radio, todo ello sin dejar su puesto al frente de la Escola de Actors.
- Materialistas', o por qué seguimos viviendo en tiempos de Jane Austen
- Cayetana Guillén Cuervo relata la violación que sufrió a los seis años: 'Fue como 'La Manada', ocho tíos
- David Aliaga, autor convertido al judaísmo: 'Me cortaría una mano antes que votar a Netanyahu
- Muere el actor barcelonés Cesc Queral, que se hizo popular en TV-3 con el personaje de 'la Vicenteta
- David Bowie se hace eterno y convierte su archivo en su última obra de arte
- Aida Bao: 'En el periodismo no existe la información totalmente imparcial
- Crítica de 'Nadie 2': más de lo mismo
- Vuelve Arnaldur Indridason con ‘La oscuridad lo sabe’, la nueva novela que abre serie con el detective Konrad