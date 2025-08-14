Rafa Castaño habla claro sobre el millonario bote ganado en 'Pasapalabra': "Viviendo en Madrid..."

Rafa Castaño, uno de los concursantes más recordados de 'Pasapalabra', ha vuelto a la televisión con el concurso de Telecinco 'Agárrate al sillón'. Dos años después de su épica victoria, el sevillano ha reflexionado sobre cómo ha cambiado su vida desde que se llevó el mayor bote en solitario en un concurso de televisión.

En marzo de 2023, Castaño completó el popular rosco y se embolsó 2.272.000 euros, una cifra que lo convirtió en protagonista de titulares y que parecía abrirle la puerta a una vida sin preocupaciones. Sin embargo, su experiencia posterior dista de lo que muchos imaginan.

El exconcursante ha explicado que la cifra final que llegó a sus manos fue de algo más de 1,2 millones de euros, una vez descontados los impuestos. Y aunque sigue siendo una cantidad importante, el ganador asegura que no le ha permitido realizar algunos de los sueños que muchos asocian con semejante premio.

Descanso y formación en inteligencia artificial

En una entrevista concedida al diario 'Hoy', Castaño se ha mostrado contundente: "No he tenido grandes gastos. Y en Madrid ganando el bote no te da para una casa, pero me he podido permitir un alquiler un poquito más alto. Eso ha sido una suerte, porque viviendo en Madrid, pues es complicado”.

Orestes Barbero y Rafa Castaño, en Pasapalabra. / Antena 3

Pese a no haberse comprado una vivienda, el 'crack' de 'Pasapalabra ha utilizado el dinero para darse un respiro y dedicarse a actividades que antes no podía, como tomarse "unos años sabáticos" e invertir en formación y estudios, como "cursos de inteligencia artificial".

Contribuir a Hacienda

Lejos de criticar el porcentaje que le retuvo del premio la Agencia Tributaria, Castaño defiende que sea así: "Yo ya sabía que mi premio no era el oficial, sino que era el neto. Y siempre digo que sin los servicios públicos no estaría aquí. A mí la sanidad y educación pública me han ayudado".

Al hilo de ello, el concursante ha aprovechado para lanzar un mensaje sobre la importancia de contribuir al sistema: "Últimamente se vive como si la sociedad no existiera y como si esto fuera 'El juego del calamar'. Y es al revés, creo que el mensaje tiene que ser distinto. Siempre seré alguien que defienda el contribuir cuando me toca".

La hazaña de Castaño en 'Pasapalabra' fue el resultado de una estrategia impecable que le permitió cerrar el rosco de forma perfecta frente a Orestes Barbero, otro participante histórico del popular concurso.