El conmovedor relato de un joven de Manresa en 'First Dates': "Me quedé solo en Europa"

La cita entre Clifford y Mariana en el programa First Dates comenzó con risas y nervios, pero terminó con lágrimas inesperadas. Este joven de 21 años, nacido en Ghana y residente en Manresa, compartió una historia que tocó la fibra más sensible de su acompañante y probablemente también de muchos espectadores.

Cuando era pequeño, Clifford vino a España con su padre y la pareja de este. Todo se trastocó de golpe: su progenitor ingresó en prisión y su madrastra desapareció con el dinero de la familia, dejándolo completamente desamparado. “Nos robó la cuenta bancaria, secuestró a una hermanastra y ahora ya no sé dónde está”, recordó Clifford durante la conversación.

Al día siguiente, a pesar del golpe emocional, se presentó en la escuela. Su silencio en clase alertó a su profesora de música, que también era su tutora. Al verlo tan apagado, le preguntó qué le pasaba. “De momento, me he quedado solo en Europa”, contestó él.

Dos días después, el director del centro se reunió con él para proponerle dos opciones: vivir con una familia o ir a un centro de menores. “A un centro no voy ni loco”, respondió el joven. Poco después, su profesora y el marido de esta le abrieron las puertas de su casa. “Ellos me han criado. Son mis padres”, afirmó con orgullo.

El relato hizo Mariana no pudiera contener las lágrimas al recordar la experiencia del joven ante la cámara después de la cita. “Me ha dejado helada”, admitió. Clifford, con una sonrisa serena, respondió: “Normalmente la gente llora”.