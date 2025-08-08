'Sangre de mi sangre', la precuela de 'Outlander' en la Escocia del siglo XVIII: "Esta serie tiene entidad propia"

Desde hace 11 años, los fans de 'Outlander', la serie basada en la exitosa saga literaria de Diana Gabaldon, han disfrutado y han sufrido con sus protagonistas, Claire (Caitriona Balfe) y Jamie (Sam Heughan). A principios de 2026 se estrenará la octava y última temporada de la ficción, pero su universo seguirá muy vivo gracias a 'Sangre de mi sangre' ('Blood of my blood'), la precuela de 'Outlander' que este sábado 9 de agosto llega a España gracias a Movistar Plus+.

Por las venas de sus cuatro personajes principales corre, como deja entrever el título de la serie, la sangre del matrimonio Fraser, ya que la trama se centra en sus padres. De hecho, los actores elegidos para interpretarles son la viva imagen de Jamie y Claire y, como sus hijos, sus historias de amor están plagadas de obstáculos y desafían incluso al tiempo.

Porque Julia (Hermione Corfield) y Henry (Jeremy Irvine), los progenitores de Claire, viajan por accidente al pasado, igual que su hija. Concretamente a la Escocia de 1714, donde harán todo lo posible por volver a reencontrarse. "Julia es muy inteligente, resolutiva y práctica, pero también romántica. Tiene un lado muy artístico, porque le gusta pintar y le encanta la literatura. Es una mujer que se guía por su cabeza pero, sobre todo, por su corazón", define Corfield a su personaje, que conoce a su marido, el teniente inglés Henry Beauchamp, gracias a la relación epistolar que establecen mientras él combate en la Primera Guerra Mundial.

En la agreste Escocia del siglo XVIII, la pareja procedente del siglo XX acabará conociendo a los futuros padres de Jamie, Brian Fraser (Jamie Roy) y Ellen McKenzie (Harriet Slater). Sin embargo, la relación de estos últimos en aquel tiempo no es nada fácil, porque ambos pertenecen a clanes rivales.

Gran sentido del honor

"Brian Fraser es pragmático, estoico, romántico, y tiene un gran sentido del deber y del honor, de lo que es correcto y lo que no. Es un hombre que haría cualquier cosa por los que más le importan, incluso sacrificarse a sí mismo", explica Jamie Roy sobre su personaje, el hijo ilegítimo de Simon Fraser, Lord Lovat (Tony Curran).

Su padre es el gran enemigo de la familia de la mujer por la que Brian pierde la cabeza, Ellen MacKenzie, lo que les pone las cosas muy complicadas. Ella, además, acaba de perder a su progenitor, lo que ha abierto una batalla por su sucesión entre sus hermanos.

Jeremy Irvine y Hermione Corfield, en 'Sangre de mi sangre' / MOVISTAR PLUS+

"Ellen es fuerte, inteligente y una mujer única, porque su padre le dio una educación, algo que no era normal para una chica en aquel momento. Sería una gran líder, pero no puede serlo porque es mujer, así que usa su inteligencia de otra manera, influyendo a sus hermanos por su propio bien y, sobre todo, por el bien del clan, al que siempre quiere proteger. Siente un gran amor por Brian, pero él pertenece a un clan rival y eso le provoca un dolor porque es como una traición contra los suyos. La gran lucha con la que tiene que lidar a lo largo de la serie es esa", adelanta la actriz que la interpreta.

Viajes en el tiempo

'Sangre de mi sangre' tiene, cómo no, muchos elementos en común con 'Outlander': viajes en el tiempo, historias de amor complicadas, una cuidada ambientación, un vestuario muy detallista... Y uno de los sellos distintivos de la serie original, escenas cargadas de pasión. "Las escenas íntimas le van muy bien a la historia, porque hacen que vaya hacia adelante, que cambie la relación entre Brian y Ellen y entre Henry y Julia", recalca Roy.

Para el actor, la gran diferencia de esta precuela con su predecesora es que abre mucho más las tramas. "En 'Outlander' todo tenía que estar relacionado con Jaime y Claire. Nuestro 'show', en cambio, está dividido entre los cuatro protagonistas, pero hay un elenco que supone un gran apoyo y que le da a los guionistas la libertad de explorar las historias a través de diferentes caminos. Así, hay algunos episodios más relacionados con los MacKenzie, otros más con los Fraser, y podríamos ver algo más", explica.

Seamus McLean Ross y Sam Retford, como Colum y Dougal MacKenzie, en 'Sangre de mi sangre' / MOVISTAR PLUS+

Abundando en esa comparación, Corfield considera que 'Sangre de mi sangre' "se centra más en Escocia y en cómo funcionan las dinámicas del clan", ya que 'Outlander' se mudó a Carolina del Norte en la cuarta temporada. Slater, por su parte, destaca el hecho de que la trama de los Beauchamp se desarrolla en otra época. "Tenemos el siglo XVIII en Escocia, pero también tenemos a Julia y a Henry, que se encuentran durante la Primera Guerra Mundial en Inglaterra a través de sus cartas, así que son dos mundos sucediendo a la vez, aunque en tiempos diferentes, y hay mucho para que la gente disfrute", comenta.

El pasado de otros personajes

También están convencidos de que cualquier espectador puede sumergirse en la historia de esta precuela, incluso si no han visto la serie original. "'Sangre de mi sangre' está escrita de manera que no es necesario haber visto 'Outlander' para entrar en ella", insiste Slater.

"Obviamente, si eres fan de 'Outlander' disfrutarás viendo el pasado de algunos personajes. Matt [Matthew B. Roberts, 'showrunner' y productor ejecutivo] siempre dice que estamos contando las historias de amor que comenzaron otra historia de amor, así que podrás ver cómo aprendieron a amar Jaime y Claire", subraya Slater. "Es una manera de conocer la historia de sus padres antes de conocer a Jaime y Claire", añade Corfield.

Rory Alexander, como Murtagh en 'Sangre de mi sangre' / MOVISTAR PLUS+

Algunos de los personajes que ya aparecieron en 'Outlander' y que 'Sangre de mi sangre' permite descubrirlos en su versión más joven son el aguerrido Murtagh (ahora interpretado por Rory Alexander), que aquí es el primo y mejor amigo de Brian Fraser; el rudo Dougal MacKenzie (Sam Retford), el hermano de Ellen y tío de Jamie, y la enamoradiza Jocasta (Sadhbh Malin), la tía que acabaría haciendo fortuna en América.

Los protagonistas de 'Sangre de mi sangre' relativizan la responsabilidad que supone liderar una precuela de una serie tan exitosa como 'Outlander'. "El apoyo de los fans y de todo del equipo de 'Outlander' nos hizo olvidar esa presión porque te enfocas en hacerlo lo mejor posible", comenta Roy.

Presión

"Yo me siento una afortunada entrando en este mundo que tiene una base de fans tan entusiasta y apasionada, un universo que significa mucho para tantas personas", añade Slater.

"Siempre hay presión cuando entras a formar parte de un universo tan querido. Pero tengo fe en que esta serie tiene entidad propia y eso nos quita presión. Obviamente, al principio estaba nerviosa al grabar, pero ahora hemos cogido el ritmo", apunta Corfield, que tuvo curiosidad por investigar acerca de la década de la que parte su personaje, los años 40. Pero no quiso saber más sobre épocas anteriores.

Tony Curran, en 'Sangre de mi sangre' / MOVISTAR PLUS+

"Sobre todo investigué sobre la Primera Guerra Mundial porque Julia tiene que ver la Escocia del siglo XVIII con ojos frescos. No quería aprender demasiado sobre las costumbres, sino aprender como ella", afirma.

Sam Heughan y Caitriona Balfe, los protagonistas de 'Outlander', quisieron apoyar al elenco de la nueva serie. "Yo tuve una llamada con Caitriona de una hora, fue muy generosa con su tiempo", recuerda Slater. También conversó con ella Corfield: "Hablamos de muchas cosas, pero su consejo principal fue que lo disfrutara. Porque cuando estás filmando estás un poco como en una burbuja en Escocia. Pero luego vas a la Comic-Con y te encuentras con todos los fans y te das cuenta de lo apasionados que son, y que hay que disfrutar de esos momentos".

La visita de Diana Gabaldon

"Yo me tomé un café con Sam, que también ha estado con nosotros en la 'premiere' de Los Ángeles. En realidad, todo el 'casting' nos ha apoyado mucho, lo que ha significado mucho para nosotros", destaca Roy.

Incluso la autora de la saga 'Outlander', Diana Gabaldon, que también ha ejercido de consultora, les visitó durante el rodaje. "Vino un par de veces y parecía muy feliz. Pero no hablamos con ella de los personajes porque no aparecen en los libros", recalca Colfield.

La primera temporada de la serie, que ya ha sido renovada para una segunda, consta de 10 episodios.