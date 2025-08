Carlos Areces: "Agradezco que me den personajes mezquinos"

Carlos Areces ha sido 'chico Almodóvar' y ahora se siente orgulloso de ser 'chico Caballero'. El actor, dibujante y cantante de Ojete Calor (dúo que nació como una broma y que ha dado himnos como 'Viejoven') protagoniza 'Muertos SL', la comedia de Movistar Plus+ que acaba de llegar a Netflix de los creadores de 'La que se avecina' y 'Machos alfa'. El trabajo le va que ni pintado a alguien como él, que tiene una gran colección de fotos 'post-morten': interpreta al empleado de una funeraria. Últimamente también le hemos visto en 'Superestar', la serie sobre Tamara, en el papel de Paco Porras.

'Muertos SL' es una serie ambientada en una funeraria. La gran referencia que viene a la cabeza es 'A dos metros bajo tierra'.

Sí, pero yo no la he visto. Creo que 'A dos metros bajo tierra' era un negocio familiar y nosotros nos centramos más en el ambiente laboral. Así que para mí una referencia más cercana es 'The office', por el ambiente y por los movimientos de cámara, aunque nosotros no rompemos la cuarta pared.

Dámaso, su personaje, sería entonces ese jefe tan mezquino...

El jefe de 'The office' pecaba de ingenuo para algunas cosas. Era un cretino, pero sus mayores pifiadas nacían del desconocimiento y de la ingenuidad. Dámaso, sin embargo, es un tipo ambicioso, está dispuesto a aparcar sus conflictos morales con tal de medrar en la empresa.

También comprendes que quiera medrar porque lleva décadas dedicando su vida a la empresa.

Sí. A lo largo de mi carrera me ha tocado interpretar varios personajes mezquinos, cosa que agradezco porque son más divertidos y tienen más recovecos. Debo de ser una persona horrible, porque cuando estoy en su piel acabo comprendiendo sus motivaciones. Este tipo está dispuesto a mentir, a engañar, a ser ruin, con tal de llegar a su objetivo. Pero es que lleva 30 años en el negocio y quiere una recompensa.

Su actitud es la de un buitre buscando difuntos en los hospitales.

Es un tipo que tiene sus recursos. A veces le salen mal, pero está dispuesto a arriesgarse, porque el trabajo es su vida. Para él perder ese anclaje significa más que para cualquiera de sus compañeros, que pueden tener una vida familiar satisfactoria o algún tipo de distracción exterior.

"No creo que haya temas que no se deban tocar desde la comedia"

Los hermanos Caballero, los creadores de esta serie, le han sacado punta a las comunidades de vecinos ('Aquí no hay quien viva', 'La que se avecina'), a la España vacía ('El pueblo'), a la masculinidad tóxica ('Machos alfa'), y ahora a la muerte, un tema que a mucha gente le produce respeto.

Bajo mi punto de vista, los temas que nos preocupan son los más susceptibles de abordar desde el humor. Además, yo no creo que haya temas que no se deban tocar desde la comedia. Al final, todo tiene que ver con la comunicación que se establece entre el enfoque que tú le das y tu público. Lo que me gusta de las ficciones de los Caballero es que no les asusta meterse en jardincillos, y que los personajes no estén diferenciados entre buenos y malos, sino que todos tienen diferentes capas de lectura con las que la mayoría de nosotros podemos sentirnos identificados.

Usted se está convirtiendo en uno de sus actores fetiches. Ha estado en 'La que se avecina', 'El pueblo', 'Machos alfa' y ahora en 'Muertos SL'.

En su día fui 'chico Almodóvar' y ahora soy 'chico Caballero'. En mi carrera tengo tres pilares. El primero, que me puso en el mapa, fue Paramount Comedy y 'La hora chanante'. El segundo, que me hace pasar a otro nivel, es Álex de la Iglesia. Le conocí en 2008, cuando me propuso participar en 'Plutón BRB Nero', y ahí empezó una etapa de colaboración muy fructífera. Y el tercer pilar han sido los Caballero, que me hacen pasar al 'mainstream'.

No me ha dicho Almodóvar.

Porque solo he trabajado con él una vez. Para mí fue también muy importante porque supuso hacer un estreno internacional. Gracias al estreno en Nueva York de 'Los amantes pasajeros' pude hacerme una foto con uno de mis iconos de los años 80, Kathleen Turner. O conocer a Patricia Clarkson y Zachary Quinto.

¡Ejerció de fan en la promoción de la película!

Es que yo soy absolutamente fan. A mitad de los años 90, me recorría la Gran Vía con un amigo todos los jueves buscando colarnos en algún estreno. Entonces las entradas las mandaban a casa de dos en dos. Así que cuando veíamos en la puerta a un grupito de gente y eran impares sabíamos que les tenía que sobrar una entrada. Así que a lo largo de dos o tres años estuve colándome en todos los estrenos habidos y por haber con mi amigo y una cámara. Nuestro objetivo principal era hacernos fotos con las grandes estrellas que admirábamos. ¡Ahora tengo fotos hechas en los 90 con gente con la que luego he trabajado, como Carmen Maura, Penélope Cruz y Santiago Segura!

"En los años 90 estuve colándome en todos los estrenos de la Gran Vía"

¿'Muertos SL' era su trabajo soñado? Porque usted colecciona fotos post-mortem.

Me hace gracia porque al final todo está relacionado. Yo llego a la fotografía post-mortem también a través del cine. Viendo 'Los otros' descubrí que era una práctica habitual desde mediados del siglo XIX hasta principios del XX. Y como me gusta mucho la fotografía antigua, me compré algún libro y descubrí que es un mundo muy interesante. Y de repente me veo metido en esta serie que trata el mismo tema, pero desde otra perspectiva. En el siglo XIX el contacto con la muerte era mucho más habitual en el día a día de la gente porque la esperanza de vida era menor y la mortandad infantil, mucho mayor. Eso hacía que perdiera un poco del terror con el que la muerte está envuelta ahora mismo para una persona de mi época y de mi cultura.

¿Cómo es su relación con la muerte?

Vivimos en un momento en el que la muerte se oculta, en que tenemos a gente que se ocupa de tratar con los muertos para que tú no tengas que hacerlo, cosa que agradezco porque yo también he desarrollado la sensibilidad de mi época. Cuando alguien muere hay gente que se encarga de vestir al cadáver, de prepararlo, de meterlo en el ataúd y de hacer todas las gestiones que nosotros no queremos hacer, y esta serie precisamente pone el foco en esa gente.

Carlos Areces, en 'Muertos SL' / MOVISTAR PLUS+

Usted también estuvo en la serie 'El pueblo'. Alberto Caballero, su creador', se quejó de que Mediaset la había maltratado. ¿Está de acuerdo con él?

Sí. Tengo grabados momentos concretos, como cuando las galas de 'Supervivientes' empezaban en Telecinco y acababan en Cuatro. El presentador, sabiendo que justo después empezaba 'El pueblo', te recordaba que si querías seguir la gala tenías que pasar a Cuatro. Es una política que no deja de resultar extraña. Además, es una serie pensada para un 'prime time' y a veces se ha emitido a partir de las once y media, lo que no deja de resultarme raro. Pero no sé sé qué acuerdos tendrían con Prime, que la estrenó un año y medio antes y donde batió récords de audiencia. En abierto hizo más de un 10% de 'share'. Eso te habla del interés que generaba, pero también del poco interés que han puesto en ella los ejecutivos.

Aparte de actor, tiene una faceta como cantante con Ojete Calor. ¿Pensó alguna vez que llenarían el WiZink Center, como hicieron?

¿Cómo me lo iba a imaginar? ¡Pero si Ojete Calor nació como una broma! Fue un día que estaba con Aníbal, mi compañero del grupo, en un local mítico de Malasaña, Doña Pepita. Empezamos a pensar en el mejor nombre que podría tener un grupo y llegamos a esa conjunción de dos palabras que no tenían nada que ver, Ojete Calor, y nos hizo mucha gracia. Nos imaginamos cómo sería el disco, qué canciones tendría, pero como una broma del momento... Y unos días más tarde me llama Aníbal, que tocaba algún instrumento, y me dice que había hecho una base para una canción de Ojete Calor. Y yo pensé: ¿Ah, pero esto va en serio, tenemos un grupo?

"Ojete Calor nació como una broma"

De ahí a llenar estadios.

Bueno, todo ha ido a su ritmo. Esa reunión tuvo lugar en 2005 y nuestro primer disco no sale hasta 2013. Al principio éramos un grupo que empezaron a programar en algunos festivales absurdos y completamente minoritarios, donde la gente iba un poco por inercia, sin conocer a los artistas. No te negaré que ahora hay un poco más de presión, porque cuando llegas a un sitio y hay cinco mil personas que han pagado una entrada para ir a verte se convierte en otra cosa.

Ustedes acuñaron su propio género, el subnopop. Defínalo.

Empezamos a encontrarnos una serie de críticas de gente muy purista que decía que lo nuestro no era música. Y nosotros, como respetábamos completamente esa manera de pensar, decidimos que para no insultar a otros grupos de reconocido prestigio, que sí que se han ganado estar dentro del saco de lo que algunos críticos y puristas consideran música, íbamos a crear nuestro propio estilo. En el subnopop las reglas son nuestras y quien quiera entrar, está invitado. Nos parece que ya había gente que había coqueteado con el subnopop sin saberlo, pero nosotros somos los primeros que le pusieron nombre.

En un momento en el que la cancelación acecha, ¿temen que alguien se pare a escuchar las letras de sus canciones y les monte una campaña en contra?

Esa opción siempre está ahí y tengo amigos que han sucumbido a un linchamiento por cuestiones mucho más banales. Pero hay tantos linchamientos al cabo de la semana que al final el tuyo acaba pasando de moda. En un mundo tan polarizado como el de hoy en día, es imposible gustarle a todo el mundo. Nosotros lo haremos mientras nos divierta y haya alguien que nos oiga.