Cuatro notas de fin de curso

Me he dejado para el último día cuatro reflexiones sobre la temporada televisiva que ha ido desde septiembre del 24 hasta julio del 25.

El difícil formato del entretenimiento

Es muy difícil mantener un nivelazo de un programa de entretenimiento. Lo han hecho muy bien Pablo Motos y su equipo; hace 19 años que son líderes de la televisión y además es el programa diario que decide ver la mayoría de la audiencia. Destaco otros espacios como First Dates, Tu cara me suena, Aruseros, El foraster y el Quanta Guerra que suman adeptos son grandes productos. Están muy bien hechos.

Los bulos y las mentiras de la tele

Un operador debe marcar bien su línea informativa y de entretenimiento. El coche patina cuando la segunda invade a la primera. Aquellos bulos en televisiones y redes sociales sobre "el alud de cadáveres que podrían estar en el interior del parking del Bonaire" fueron mentiras emitidas impropias en nuestra sociedad y fue lo peor que se aportó desde el periodismo. Expresiones del tipo "podrían", "estaría en disposición", "no descartaría" y similares no informan y erosionan la credibilidad de la cadena, por mucho que después se pongan medallas.

La familia de la tele

Fue una penosa colección de errores voluntarios que jamás debió emitirse en rtve, cuyo error de planteamiento fue utilizar una fórmula exitosa pero que llevaba diez años caducada; cuando se puso el vestido de un operador público no aguantó un asalto. Fue una sangría económica con unos sueldos fuera de mercado en horario de tarde. Era cebar el producto, claro, pero fueron impropios algunos lametazos desde la casa en programas como "Mañaneros" o "La revuelta", o entrevistas hasta en la sopa en partidos de la Copa del Rey o de la selección. Parecía que venían a enseñarnos cómo se debía hacer el entretenimiento, como si en La 1 no tuviera experiencia durante décadas en fabricarlo. La familia no fracasó por las críticas (y yo hice unas cuantas); se suicidó por su paupérrima puesta en escena y su mínima aportación al género.

Risas enlatadas

No entiendo que programas de éxito incorporen risas enlatadas para reforzar un chiste que si es bueno ya decidirá el espectador si debe reír -o no- sin necesidad de refuerzo alguno. No estamos en 1979, aunque existen programas que lo parece. En fin: feliz verano y nos reencontramos el próximo lunes 1 de septiembre.